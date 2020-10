Telecinco aplaza la segunda edición de 'La última cena'

La competición culinaria que los colaboradores de 'Sálvame' protagonizaron tras el confinamiento se convirtió en una de las sorpresas televisivas de la temporada. 'La última cena' fue sin duda una de las apuestas más surrealistas de Telecinco en los últimos meses y gracias a ello consiguió hacerse un hueco en el prime time de la cadena, con un 16,5% de share y 1.793.000 espectadores de media en todas sus entregas emitidas. Por ello no sorprende que Mediaset diese luz verde a una segunda edición cuyo estreno estaba previsto para este mismo otoño; es más, se llegó incluso a iniciar la promoción del mismo.

Jorge Javier Vázquez, presentador de 'La última cena'

Pues bien, los planes de la cadena han cambiado y es que Telecinco ha decidido aplazar la segunda edición de 'La última cena', según ha podido conocer en exclusiva FormulaTV. Los responsables Mediaset paralizaron semanas atrás la producción y por ahora no está previsto que se retome. Cabe destacar que había un equipo de La Fábrica de la Tele trabajando en esta nueva temporada que no verá la luz por ahora. Entre los planes más inmediatos de Mediaset no está el apostar por el programa al tener ya cubiertas todas las noches con diferente contenido, aunque no se descarta su vuelta para el próximo año 2021, dependiendo de las necesidades de programación de la misma.

Esta noticia se suma al adelanto de la emisión del reality 'La casa fuerte'. La intención de Mediaset y Bulldog era estrenar la segunda edición en enero y precisamente se había empezado a negociar con algunos rostros conocidos en este sentido. Unos planes que cambiaron en los últimos días, cuando finalmente se decidió dar luz verde a la producción de esta nueva tanda para ser emitida de forma inmediata, cubriendo así el hueco dejado por 'La isla de las tentaciones' que ya encara su recta final en el prime time de Telecinco. Parece que en la cadena son conscientes de la necesidad que existe en su parrilla de contar con un reality en emisión y tras el desenlace del formato de Sandra Barneda no esperarán demasiado para estrenar la nueva tanda de entregas del espacio cuya primera edición ganaron Yola Berrocal y Leticia Sabater.

Promoción de 'La casa fuerte 2'

El otoño de Telecinco

Paralelamente a 'La casa fuerte', la cadena apostará por una nueva temporada de 'Volverte a ver' con Carlos Sobera, que cubrirá el hueco de 'Mi casa es la tuya', que también está a punto de cerrar temporada en Telecinco. Por otro lado, también se ultima el lanzamiento de la temporada 12 de 'La que se avecina'. A partir del 28 de octubre la cadena podrá estrenar esta tanda, cumpliendo así el compromiso de exclusividad que Amazon Prime Video tiene durante cinco meses.

Paralelamente, se mantendrá en emisión el talent show 'Idol Kids', de la del que todavía restan varias galas por emitir y es previsible que suceda lo mismo con 'Madres. Amor y vida', ficción a la que le falta emitir siete episodios de su primera temporada. Con todos estos contenidos sobre la mesa, no sorprendería que en los próximos días, cuando empiecen a lanzarse las nuevas bazas, se produzcan varios movimientos de parrilla para intentar hacer frente a las exitosas apuestas de Atresmedia en esta franja como es el caso de 'Mujer (Kadin)' o 'La Voz'.