María Patiño denuncia la agresión de una señora enfadada con 'Sálvame': "Se me abalanzó y tiró el carro"

El consumo televisivo ha aumentado a causa de la crisis del coronavirus debido al hecho de que la gente está en casa y dispone de más tiempo para ver la televisión, sumado a una necesidad de entretenerse. Esto ocasiona que, además, en una época de gran crispación con la que vivimos, todo lo que se diga o haga en un programa se magnifique, hecho de la que ha sido víctima María Patiño.

María Patiño en 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez comentaba en 'Sálvame' la situación actual de España y lo que puede ocurrir una vez que la cuarentena se levante: "Los ánimos están muy crispados y la sociedad está muy polarizada", aseguraba el presentador, dando paso a Patiño para que narrara el percance que sufrió. "Una señora que estaba muy enfadada con el programa, con nosotros, con Jorge, conmigo, se me abalanzó y tiró el carrito de la compra", denunciaba.

"Me vino a insultar porque se supone que, para determinadas personas, no defendemos sus ideales y no actuamos en la línea que ellos consideran, por lo que estaríamos haciendo un flaco favor a la sociedad. Y con independencia de que nos equivoquemos en determinadas apreciaciones relacionadas con lo que está ocurriendo actualmente, creo que es fundamental esa palabra que llamamos tolerancia", explicaba la colaboradora. "No venimos a dar dogmas de fe, pero lo que no se puede ejercer es esa violencia en la calle porque así no vamos a ningún lado".

La otra cara de la moneda

Al igual que denuncia públicamente este suceso, la presentadora de 'Socialité' también quiso afirmar que en la calle se encuentra con gente que les agradece su trabajo. Sus compañeros se interesaron por cuál había sido su reacción, a lo que Patiño explicó que trató de no "calentarse" en ese momento: "Como al final es a ti a quien van a juzgar si actúas mal, estaba escuchando en ese momento la radio, entonces para no enterarme bien de lo que decía y no calentarme, me subí la radio y no quise reaccionar".