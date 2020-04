María Patiño revive su faceta de coach motivacional: "En estos momentos, nunca jamás dejen de soñar"

María Patiño es la coach emocional de muchos espectadores. En 2019 protagonizó uno de los momentos históricos de la televisión al apostar por los sueños y luchar por ellos con un alegato que puso la piel de gallina a todos aquellos que la veían y escuchaban de fondo "No dejes de soñar", tema de Manuel Carrasco. Y con lo complicado que está siendo 2020, María Patiño sigue tratando de sacar el lado positivo y el amor a esta crisis.

María Patiño lanza a los espectadores su discurso motivacional durante 'Sábado deluxe'

La gallega era una de las colaboradoras de 'Sábado deluxe' que entrevistaban a Adara Molinero. Tras su marcha de plató, y cuando ya era hora de pasar a otros temas de la noche, Patiño anunció que se tenía que ir del programa, ya que al día siguiente le tocaba presentar 'Socialité'. "¿Tú te vas?", le cuestionaba Jorge Javier Vázquez. "Yo lo que diga la directora lo hago, ¿eh? Que yo nunca le impongo nada", aseguraba la periodista.

El presentador continuó con el juego de pullas: "Claro, es que para venir para una hora y media...". "Siempre me das caña, Jorge", se quejaba María Patiño, quien en ese instante se levantaba de la silla, cogía su bolso y le aseguraba: "Necesito en estos momentos mucho amor. Porque quiero amor. Porque te quiero, Jorge", decía, mientras comenzaba a sonar de fondo el himno de la felicidad de Carrasco. "En estos momentos, lo más importante del mundo es decirle a la gente que te quiere 'no dejes de soñar'. Jorge, no lo dejes de hacer nunca en la vida. En estos momentos lo más importante es esto". El presentador se reía ante la situación, pero la colaboradora seguía firme en su afrenta por el amor: "¿Porque sabes qué, Jorge? Que te quiero".

Reviviendo su discurso viral

El discurso viral de María Patiño ha quedado grabado en la memoria no solo de espectadores, sino también de usuarios de redes sociales. Este nuevo discurso también se ha propagado por Twitter, con una Patiño tratando de demostrar la importancia del amor durante la cuarentena por el coronavirus. "Porque en estos momentos y porque nos queda todavía algo por delante, nunca jamás dejen de soñar".