Por Beatriz Prieto |

En su tercer día de emisión en Ten, 'Ni que fuéramos Shhh' continuó desgranando la entrevista de Marta Riesco. En esta ocasión, el programa mostró las quejas de la periodista sobre cómo se la trató desde 'Sálvame' durante su relación con Antonio David Flores, palabras a las que María Patiño no dudó en responder con contundencia, al recordar cómo se había implicado Riesco en el tira y afloja entre el programa de Telecinco y el excolaborador.

María Patiño responde a las quejas de Marta Riesco sobre 'Sálvame'

, confesó Riesco, para después señalar que "yo era una chica que se ha enamorado de un tío, que resulta que". Para poner ejemplos, la madrileña recordó cuando, desde 'Sálvame',: "Claro, puede ser muy gracioso para que lo está viendo en su casa, pero yo que tenía que ir cada día a ese baño a hacer pis, la gente se reía de mí".

Asimismo, Riesco señaló directamente a Patiño por 'Socialité', donde mostraron a varios famosos y, dejaron caer que, "de todos estos tíos, uno de ellos se acostó con Marta Riesco. Audiencia, a ver si sabéis quién ha sido", al igual que criticó que se hubiera valorado su físico o que Josep Ferré la hubiera imitado y hubiera bromeado con meterse el palo del test Covid "por el chirri". "Y vais a mi pueblo, que tiene 300 habitantes, a preguntar si yo había robado alguna vez, si había no sé qué", acusó Riesco, antes de preguntar si "vosotros no creéis que en eso os habéis equivocado".

"No estabas fuera de la guerra"

"A ver, Marta, no estabas fuera de la guerra de Antonio David. Estabas dentro", arrancó Patiño. La presentadora le recordó a Riesco que "participaste con argumentos dentro": "Acuérdate de los carteles, ya lo hablaremos tú y yo. Acuérdate del as en la manga". "Te posicionaste en una historia que, o la desconocías, o eras ignorante, o eres igual que él", valoró la gallega, para quien la situación "no fue una broma", antes de reconocer que "nunca jamás me has tratado con desprecio, pero nunca te voy a comprar aquellos argumentos". "No eras la novia, eras la periodista que ejercía en una situación donde te mojaste y tenías que asumir que la pelota se te devolviese", opinó Patiño.

La presentadora también afirmó que "nunca me burlé de tu físico", algo que ella misma había sufrido "en otros programas", pero "nunca sentí que me restase profesionalidad", para después insistir a Riesco que "tú te mojaste y te implicaste". "Diste noticias que no eran reales. Y todos pagamos un coste, te aseguro que yo la primera. Pero yo no doy un paso atrás de lo que hice en ese momento. Lo mejor que hice en mi vida, abrir los ojos", dedicó la gallega, con el deseo de pensar que "eres una víctima de él, para poder entenderte". Un discurso que Patiño remató disculpándose por ponerse "tan trágica, pero es que ese tema no era solamente jugar con novios, era algo mucho más profundo y creo que no lo has captado".