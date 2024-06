Canal Quickie |

El paso de Marta Riesco por 'Ni que fuéramos Shhh' ha dejado grandes titulares sobre los frentes abiertos de la periodista, como su relación con Antonio David Flores: "Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida, ojalá nunca nos hubiésemos cruzado". "He sido altiva, he sido condescendiente y he sido creída, pero estaba rota", argumentaba Riesco su actitud en el pasado. Además, la periodista ha afirmado que "tomaba mala decisión tras mala decisión y parecía que la gente aplaudía esas malas decisiones".

La periodista ha hecho hincapié en su infelicidad: "Lo decía, pero realmente no fui feliz en ningún momento de esa etapa". Riesco no entendía la postura de Flores, ni la de Olga Moreno: "Esa señora estaba diciendo 'mi marido', cuando yo sabía que Antonio David le había comunicado la separación". También ha hablado de cómo se portó con ella la cadena: "Cuidaron a Patricia Pardo y a Christian Gálvez, a mí me reventaron, me expusieron al cien por cien".

Riesco ha explicado que se sintió muy sola en aquel momento: "Me falló la persona de la que estaba enamorada y me falló la gente con la que trabajaba, miraron por su audiencia". Ha nombrado también a Joaquín Prat con el que dice que antaño tenía buena relación, pero que empezó a faltarle el respeto en directo. "Me dejó él a mí tras la emisión del primer capítulo y me dijo que no volviera a buscarlo más porque me iba a joder la vida", ha sentenciado la periodista sobre cómo acabó su relación con Antonio David Flores.