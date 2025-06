María Patiño no volvería a 'Ni que fuéramos': "Es una etapa cerrada"

Por Sandra Alcaide Barrón |

El pasado martes 10 de junio, María Patiño acudió al evento del, la plataforma de streaming que acogió a parte del equipo de 'Sálvame' tras su final en Telecinco con la docuserie, o más bien reality, titulada ' ¡Sálvese quien pueda! ', donde los colaboradores debían buscar trabajo en América.

En una de estas entrevistas, la presentadora de 'La familia de la tele' atendió a El Televisero y aclaró algunos detalles sobre el programa, las malas audiencias y su relación con Inés Hernand, la cual ha generado muchos comentarios en redes sociales tras un ensayo que se publicó por error en RTVE Play.

Laura Fa, Javi Hoyos, Alba Carrillo e Inés Hernand en 'La familia de la tele'

"Me sigo sorprendiendo de la fijación que a veces hay con determinados programas. Y ya me di cuenta cuando terminó 'Sálvame', me di cuenta cuando empecé en 'Ni que fuéramos Shhh' y me sigo percatando ahora que estoy aquí... Al final a mí lo que me importa es intentar hacer el trabajo lo mejor posible, y la verdad es que está costando", respondía Patiño sobre cómo está viviendo esta etapa inicial del programa en TVE.

Por otra parte, la presentadora también era preguntada por las audiencias del programa. Ella, de forma tajante y autocrítica, se sinceraba: "Probablemente no estemos haciendo bien lo que el público quiere. O sea, es que es una realidad. A mí todo lo demás... Yo es que no adorno nada la vida, esto es muy sencillo, el público es el que manda y probablemente no hayamos logrado conseguir el concepto. Yo, en parte, también lo considero y ahora dependerá de si nos dan tiempo o no para conseguirlo, pero eso ya no depende de nosotros".

Durante la entrevista, la presentadora también abordaba la posibilidad de regresar a 'Ni que fuéramos Shhh', ahora conocido como 'Tentáculos'. María Patiño afirmaba que para ella era una etapa cerrada, pero que tampoco se lo había planteado: "Yo creo que es una etapa cerrada. De todas maneras, yo es que esto de decir nunca hago nada... Te prometo que no me lo he planteado, pero sí me plantearía otras cosas que han surgido que por circunstancias no he podido hacer y probablemente a lo mejor llega el momento. (...) Mañana es mi meta, hacer el programa, y no tener miedo a nada", explicaba la periodista.

Algunos de los colaboradores de 'La familia de la tele' durante el programa

Su relación con Inés Hernand

En vista de las polémicas acontecidas últimamente en redes, la colaboradora también se veía en la obligación de aclarar qué tipo de relación tiene con Inés Hernand. "Vamos a ver, yo es que soy una persona así, pero cuando se me ve con gente que conocéis, no es titular, pero yo me he enfadado con Belén en directo y creo que todos lo habéis visto y probablemente hay momentos o situaciones... pero que no son situaciones personales. Concretamente ese día, era un día que yo particularmente estaba metida en mi planeta y entonces me llamó la atención la lectura", señaló.

"Yo soy una tía muy individual, muy solitaria y salté porque a quien señalaban eran a ellos, no a mí. Al final, yo se supone que era la víctima y en ese momento era víctima de mí misma, que tenía un día bastante convulso, pero por muchas cosas". De esta forma, zanjaba el debate generado por algunos seguidores de 'La familia de la tele' que aseguraban que había mala relación entre los tres presentadores titulares del formato producido por La Osa.