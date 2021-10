Alexia Rivas denuncia el trato de favor a Marta Riesco y lanza un dardazo a 'Socialité'

La separación, todavía sin confirmar por parte de los protagonistas, de Antonio David Flores y Olga Moreno sigue trayendo mucha cola y mucho contenido para ciertos formatos. Uno de ellos ha sido 'Sobreviviré', la tertulia de Mitele Plus en la que Nagore Robles y otros rostros conocidos abordan la actualidad de la televisión y las redes sociales. Alexia Rivas ha sido la primera en tratar el tema y lo ha hecho dedicando un dardazo directo a la "marea azul" que la tachaba de oportunista en 'Supervivientes 2021'.

Alexia Rivas y Marta Riesco

"Esta semana he estado removida por ciertas cosas. Se está hablando muchísimo del tema de la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno. Yo participé con Olga en 'Supervivientes' y compartimos ciertos momentos, ciertas convivencias y mucha gente me acusó en su día de ser crítica con con Olga porque así iba a tener más minutos en televisión", empezaba diciendo Alexia Rivas. "Me han ofrecido sentarme en un plató de televisión para contar lo que Olga me contaba en 'Supervivientes' acerca de su marido. Lo he rechazado absolutamente", confesaba la colaboradora.

Tras dejar claro que no tiene ninguna intención de vender los posibles trapos sucios de su excompañera en la trepidante aventura de 'Supervivientes 2021', Rivas ha aprovechado para denunciar el trato de favor a Marta Riesco, la reportera de 'El programa de Ana Rosa' a la que se le está relacionando con el exmarido de Rocío Carrasco. Eso sí, lo ha hecho sin mencionar su nombre en ningún momento. "No me quiero comparar con la persona con la que se está relacionando a Antonio David Flores, pero sí que es inevitable porque se remueve un poco todo lo que pasó hace un año y pico", exponía la de Ponferrada.

Una situación parecida

"Ojalá yo hubiera podido estar de perfil bajo en ese momento. Ojalá a mí se me hubiese tratado con los mismos paños calientes y con el mismo cariño, porque yo en ese momento lo necesitaba y también era una profesional del periodismo", se quejaba la exreportera de 'Socialité', soltando un zasca al programa en el que trabajó cuando se descubrió su affaire con Alfonso Merlos. "Creo que yo me merecía el mismo respeto y me alegro que esta persona lo esté teniendo en este momento", sentenciaba, aplaudiendo así la forma en la que está tratando el tema 'El programa de Ana Rosa'.