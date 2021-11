Las declaraciones de Rocío Flores en las que aseguraba que iba a emprender acciones legales contra aquellos que le acusaran de interponer denuncias falsas, provocaron un monumental enfado en María Patiño. La periodista respondió a la hija de Antonio David Flores y aportó una serie de informaciones que, según ella, desmontarían el discurso de la exsuperviviente.

María Patiño y Rocío Flores

"Yo siempre he creído en la reinserción de las personas", comenzó diciendo Patiño en su intervención en 'Sálvame'. La de Ferrol quiso recordar así el pasado de Flores y la polémica sentencia que le condenaba por agredir a Rocío Carrasco: "Para mí, lo más fácil es tirar para atrás para decirte que sí que denunciaste a tu madre y que la denuncia era falsa. El delito lo cometiste tú y así quedó acreditado", sentenciaba.

La presentadora de 'Socialité' continuó su discurso con un dardo directo a Rocío Flores: "A mí no me eches un pulso en cuanto a las denuncias falsas porque, realmente, ya sabes lo que ocurrió en su momento", aseguró. Acto seguido, Patiño le volvió a recriminar a Flores algunos de los supuestos movimientos de Antonio David Flores: "Lo que tu padre intentó vender a esta productora", dijo. De esta manera, la colaboradora comentó la presunta estrategia del exmarido de Carrasco con la que intentó que se publicase una fotografía de esta cuando fue a testificar ante la Guardia Civil.

"El procedimiento está en marcha y la investigación también", afirmó Patiño para referirse a las acciones legales que habría interpuesto Rocío Flores por la supuesta aparición de unos carteles en los que se veía la cara de su padre y la palabra "maltratador". "Yo no te he acusado de poner una denuncia falsa, pero te voy a hacer muchas preguntas", aseguró la periodista, quien soltó que "de 500 carteles a más de uno, dos o tres, hay una diferencia importante".

Marta Riesco ¿Implicada en la polémica de los carteles?

Además de que la colaboradora lanzara esos dardazos a la nieta de Rocío Jurado, algunos de sus compañeros, como Kiko Hernández, hicieron memoria sobre cómo surgió la noticia de los carteles, y llegaron a la conclusión que la primera que lo contó en televisión fue Marta Riesco en 'El programa de Ana Rosa'. Sin embargo, Patiño confirmó que 'Socialité' acudió a Málaga al día siguiente de la información de Riesco para confirmar que nadie vio ese gran número de letreros.

No obstante, la periodista sí confirmó la existencia de uno de los carteles al asegurar que "podría haber estado, supuestamente, en el ascensor del edificio" de Antonio David Flores. Patiño ironizó sobre el modesto número de carteles y se impuso un reto personal: "Si alguien me demuestra que hay cincuenta carteles, hago lo que me pidáis", dijo a sus compañeros.