Belén Esteban estalla contra Terelu Campos tras su último ataque a 'Sálvame': "Que tenga narices"

La guerra entre Terelu Campos y 'Sálvame', el que fuera su programa durante años, vive un nuevo episodio. La colaboradora está molesta por unos audios de Alejandra Rubio que se filtraron en las tardes de Telecinco, en los cuales su hija hablaba mal de Anita Matamoros. Por ello, este fin de semana no dudó en arremeter desde 'Viva la vida' contra el equipo de 'Sálvame' y asegurar que se fue "para no estar y para no verlo".

Si a alguien le molestaron sus palabras fue a Belén Esteban, amiga de Terelu y habitual defensora de sus hecho. "Siempre he defendido a Terelu pero hoy voy a hablar pero bien porque estoy harta ya, porque es muy injusta, muy injusta, y me duele en el alma", aseguraba este lunes en el plató de Mediaset. "Yo te he defendido siempre porque me ha salido del corazón", le recordaba, si esconder su enfado.

Belén Esteban estalla contra Terelu Campos

A la de Paracuellos le molesta que su amiga generalice con los colaboradores de 'Sálvame' cuando arremete contra ellos. "Terelu tiene que tener narices, por no decir...", pedía Belén, desvelando el doble rasero de su excompañera y ahora rival: "No nos puede meter a todos en el mismo saco porque luego se va con la persona que le ataca, Kiko Hernández, le llama por teléfono... y Carmen Borrego hace lo mismo".

"A los de ese programa"

"Ten narices y di nombres, pero a mí no me metas en el mismo saco cuando te quieras dirigir a alguien", exige Belén Esteban, que califica de "muy injusta" la actitud de Terelu. "Si no ve este programa que sea la última vez que diga que no apoyamos a Kike Calleja, porque conmigo se ha confundido. Yo no voy a hablar por boca de otros compañeros", se defendía la tertuliana.

Sin capacidad de calmarse, continuaba criticando el desdén con el que la mayor de las Campos habla del que fuera su programa. "Ha metido a todos en el mismo saco. A mí me hace algo Kiko Matamoros y yo me dirijo a Kiko Matamoros. No digo 'a los de ese programa'. Ese programa se llama 'Sálvame' y tú has estado aquí muchísimos años", le recordaba. Para terminar, le mandaba un consejo en relación a Alejandra Rubio: "Nunca diría nada de tu hija, pero si está en un programa y sale en una revista, tienes que estar preparada para las críticas".