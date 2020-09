Los demoledores audios de Alejandra Rubio que 'Sálvame' ha emitido y han indignado a Terelu Campos

Las hijas de Kiko Matamoros y Terelu Campos han sido grandes amigas durante mucho tiempo. Tras la unión que sus familias tuvieron, ellas crearon un importante vínculo que pese a lo fuerte que parecía se terminó rompiendo. Alejandra Rubio contó en su canal en la plataforma de vídeos de Mediaset que escuchó a quien no debía y por ello no asistió a una de las fiestas de cumpleaños de Anita Matamoros, algo que terminó desembocando en un fuerte conflicto que por suerte terminaron arreglando tiempo después. Una reconciliación que podría verse afectada ahora por unos audios que ha lanzado 'Sálvame'.

El formato conducido por Jorge Javier Vázquez emitió este jueves 17 de septiembre unos comprometedores audios de Alejandra Rubio grabados en la etapa en la que ella y Anita Matamoros tenían una guerra abierta . En estos se evidencia sin duda la rivalidad que había entre ambas. Insultos, amenazas y un tono claramente despectivo forman parte de las grabaciones que han visto ahora la luz por primera vez. "La (insulto) esta ya verás", dice Alejandra refiriéndose a Anita Matamoros. "Me está contando Gina que ha visto la tele y han hablado de Tana y de Andrea y no han hablado de Anita (risa). ¡Qué chaval!", sigue afirmando esta en el primero de los audios emitidos.

En el segundo, Rubio habla con alguien con quien parece haber roto una relación sentimental y sí, también nombra a Anita Matamoros en la conversación. "¿Sabes qué? Que ahora pienso que todo este puto tiempo has estado conmigo por quién soy, que eres (...) y ahora lo dejamos y te vas con la (...) de Anita Matamoros porque te interesa este mundito, ¿no? Te interesa, ¿eh? Te interesa mucho. ¡Qué eres tonto, tío! Amenazándome delante de todo el mundo con que vas a ir a 'Sálvame'. Cuenta lo que quieras, a ver si te va a caer el puto pelo. Y de paso te pudres con la (...) de Anita Matamoros", afirma contundente la hija de Terelu Campos.

Terelu, completamente indignada

Esta filtración no ha gustado nada a Rubio, que ha terminado derrumbándose, tal y como Kike Calleja ha explicado en 'Sálvame'. El colaborador ha contado además que "en ese momento sí había un distanciamiento entre ellas (...) pero ahora está bien" y además ha adelantado que Alejandra estaba enfadada ya que afirma que el contenido ha sido editado. Por su parte, Jorge Javier Vázquez ha dejado claro que sí, está editado ya que "se han quitado frases que no se podían emitir", evidenciando que lo que no se ha escuchado era todavía era peor. Paralelamente, David Valldeperas, director del formato, ha explicado que Terelu estaba indignada con la emisión de los audios y Vázquez le ha recordado que "los padres tienen que asumir que sus hijos caen también (...) como pasa cuando aprenden a ir en bicicleta".