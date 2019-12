La campeona española de pole dance descoloca a Broncano con sus respuestas sobre sexo y dinero

Nadina de Armas, campeona de España de pole dance, visitó el plató de 'La resistencia' para dar a conocer un poco más esta disciplina y, de paso, dejar claro que la competición y el trabajo no están reñidos con el buen humor. La grancanaria sorprendió a David Broncano y a todos los espectadores al recordar su experiencia más rocambolesca relacionada con su profesión.

Nadina de Armas y David Broncano, en 'La resistencia'

"Me llevaron a un pub por la puerta de atrás, todo muy profesional, y cuando salí al escenario estaba todo el mundo desnudo", relató la bailarina. "¿Pero sentados?", replicó Broncano. "No, en sus cosas", aseguró ella provocando las carcajadas del público. Dando por hecho que era un local de 'swingers', el presentador pidió un aplauso para su invitada: "Esto es la profesionalidad". "Yo no quería mirar mucho, pero cada vez que miraba decía 'madre mía...'", recordó Nadina.

Como es habitual, Broncano le preguntó al final sobre el sexo y el dinero. "¿Alguna vez te han respondido a ambas preguntas con la misma respuesta?", replicó Nadina. "Es difícil porque implica que en una de las dos estás fatal", dio a entender el presentador. Cuando la bailarina dijo que ambas estaban "números rojos, en negativo", Broncano soltó: "¿Qué se te debe?". "Un algo en condiciones se debe", dijo ella, lo que provocó el alegato entre risas del jienense. "A ver, esa gente de Las Palmas. Está entrando el invierno y ahora es cuando hay que apretar. Hay que ponerse las pilas".

Broncano, a la barra

Para terminar, el equipo de 'La resistencia' habilitó un escenario de pole dance y la bailarina demostró sus dotes para la disciplina que la ha encumbrado campeona de España. Pero la cosa no quedó ahí, pues le pidió a Broncano que se animase a probar suerte con la barra. Él accedió. El vídeo de la "actuación" del presentador no tiene desperdicio.