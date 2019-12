El tuppersex de Candela Peña y Broncano en 'La resistencia' a cuenta del satisfyer: "Yo no lo veo claro"

Candela Peña ha sido una de la últimas incorporaciones en la plantilla de 'La resistencia'. Después de varios meses bromeando en su sección sobre los succionadores de clítoris, el martes 3 de diciembre, David Broncano vivió uno de los momentos más surrealistas del programa cuando sostuvo entre sus manos el propio Satisfyer de la colaboradora. "Siento el poder, ¿eh?", confesó el presentador al hacerse cargo del juguete sexual.

Candela Peña y Broncano en 'La resistencia'

La protagonista de 'Hierro' acudió al plató de #0 con el propósito de hacer una sesión de tuppersex, lo que no se imaginaba ni el público ni el propio Broncano es que la actriz fuese a desmentir el mito del famoso succionador de clítoris del que todo el mundo habla: "A mí no me ha ido bien", confesó la actriz nada más entrar al plató de 'La Resistencia'. "Debe ser que no lo sé usar bien. Lo gordo va para arriba, es rarísimo. Es que es como un percutor. 'Toc, toc, toc'. No sé, yo no lo veo claro todavía", continuó explicando.

"¿Pero cómo va a ser eso? Si todo el mundo dice que es lo mejor que hay", comentó el humorista sin dar crédito ante lo que estaba oyendo. A lo que rápidamente Candela le contestó: "Es que no todas tenemos las cosas iguales". El satisfyer solo era uno de los muchos aparatos sexuales que la catalana había traído al programa, ya que pudimos ver durante su intervención en el show de Broncano, desde varios dildos de diferentes tamaños hasta un anillo vibrador para el pene. "Eso igual es para el chico, ¿eh?", añadió Broncano después de ver este último. "Pues te ha costado mucho, pareces tonto chico. Se entiende que esto es para meter la chistorra", le refirió la actriz al antes de explicar el funcionamiento del mismo.

Consecuencias de ser colaboradora

Para concluir su visita, Candela confesó que desde que es colaboradora del programa no ha dejado de recibir "cochinadas" por redes sociales. Con el humor que le caracteriza, la actriz confesó entre risas a Broncano: "Me entran muchos jovencitos, ¿eh? Pero de muchachos muy pequeños. Me dicen que soy una MILF", explicó ante las carcajadas del público.