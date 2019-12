La "invitación" de Mariano Rajoy a Ana Rosa Quintana: "Podemos hacer un partido político usted y yo"

Tras su dimisión como líder del Partido Popular en junio de 2018, Mariano Rajoy se ha mantenido bastante alejado de la vida pública, siendo contadas las ocasiones en las que ha visitado un plató de televisión. 'El programa de Ana Rosa' ha contado con su presencia este miércoles 4 de diciembre y el gallego ha dado su opinión acerca del posible gobierno de coalición, el papel de Pablo Casado al frente del PP y el auge de VOX, entre cosas.

Ana Rosa Quintana entrevista a Mariano Rajoy

Acerca del proceso de formación de gobierno, Rajoy ha dejado claro que le parece "muy mal" que el PSOE esté dispuesto a pactar con "la extrema izquierda y con los independentistas". "Creo que este gobierno que se nos anuncia es muy negativo", ha asegurado. Además, se ha hecho eco del reparto de diputados en la Mesa del Congreso: "Me parece profundamente injusto que el PP tenga 2 con 89 escaños y Podemos tenga 3 con 26".

El expresidente ha valorado el trabajo de Pedro Sánchez y su ejecutivo tras la moción de censura que llevaron a cabo junto a Podemos y otras formaciones: "No han sido capaces de aprobar nada, solo convocar elecciones". Además, ha enviado un mensaje sobre la crisis catalana: "Sánchez va a gobernar con el partido al que aplicó conmigo y Rivera el 155".

También se ha pronunciado acerca de la situación actual de su partido, valorando positivamente su ascenso en la repetición de elecciones con respecto a los comicios de mayo. "Si el PP en cuatro o cinco meses ha subido 30 escaños, ahora ganaría las elecciones". En este sentido, ha puesto como ejemplo al presidente del Partido Popular, Pablo Casado: "Creo que va a ser el próximo presidente del Gobierno de España".

Repaso a los líderes y palo a VOX

Para terminar, Ana Rosa Quintana le ha planteado una ronda de opiniones sobre los principales líderes políticos. "No tengo nada personal contra del señor Iglesias, pero creo que sus políticas y lo que defiende no son buenas para España", ha definido al jefe de Unidas Podemos. Sobre el descalabro de Ciudadanos, Rajoy ha confesado que le sorprendió la dimisión de Albert Rivera. "Eso no lo esperaba, porque era un hombre que vivía con mucha intensidad todos los acontecimientos políticos".

Rajoy también ha hablado de VOX, llegando a compararlo con UPyD: "UPyD también parecía que tal y ya no existe. Ciudadanos hace pocos meses tenía 57 escaños y ahora tiene 10. España es un país fundamentalmente moderado", ha explicado para después apuntar al "verdadero problema" de la política actual que, a su juicio, sería "tener un PSOE que radicalice sus posiciones" apoyado en Podemos. Sobre la presencia de algunos partidos minoritarios como PRC, Teruel Existe y BNG, Rajoy ha bromeado con Ana Rosa: "Podemos hacer un partido usted y yo; sacaríamos más votos que alguno de esos".