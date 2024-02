Por Rubén Rodríguez Tapiador |

El día de San Valentín, 'La isla de las tentaciones' ha continuado con su séptima temporada enseñando las muestras de cariño que tienen los participantes. Sin embargo, la pasión que se vive en las villas no tiene nada que ver con sus respectivas parejas, sino con las tentaciones, ya que, en esta entrega, se ha visto cómo Adrián Aguado sucumbía a los encantos de Mónica y la besaba.

Las chicas de 'La isla de las tentaciones' en una hoguera

El séptimo capítulo del reality tambiénde un año. No obstante, 'La isla de las tentaciones 7' tienen que continuar y, por ello,

En el octavo programa del formato de Telecinco, las chicas se tendrán que volver a enfrentar a nuevas imágenes de sus parejas en las temidas hogueras. Marieta Díaz será una de las grandes protagonistas de la noche, puesto que no soportará lo que vea de su novio Álex Girona y desatará su furia con la tablet del programa dándole unos cuantos golpes: "¡No! ¡No! No veo esto. No lo veo".

¿Qué pasará con el resto de las chicas?

Por su parte, Ana López verá algo de Borja González que no le gustará nada: "Es que con todo el dolor de mi corazón, eso no lo puedo perdonar". Además, Ruth continuará en la misma línea con respecto a su novio: "Le notaba como mucho rencor dentro y como un despecho ahí guardado hacia mí". Por otro lado, María Aguilar no podrá aguantar las lágrimas al visualizar el vídeo de David Vaquero: "¡No, tío! Es que se lo dije". Finalmente, Mariona Ferré acabará destrozada después de observar el contenido de la tablet, ¿verá el beso de su novio con Mónica?