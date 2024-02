Por Beatriz Prieto |

'La isla de las tentaciones 7' sumó su séptima entrega la noche del miércoles 14 de febrero, en la que las chicas vivieron una nueva hoguera en la que Mariona Ferré vio cómo su novio, Adrián Aguado, reconocía ante Mónica que estaba pensando en la infidelidad por primera vez en su vida. Unas palabras que, por desgracia para la barcelonesa, se terminaron cumpliendo cuando el granadino besó a la soltera, algo que no tardó en desatar su llanto.

Adrián y Mónica se besan en 'La isla de las tentaciones 7'

Adrián y Mónica compartieron un íntimo momento a solas en una tumbona, momento en el que. Lejos de pararlo, el gaditano admitía que le gustaba y,. "Eres un peligro", reconocía Adrián al despedirse de ella para poner rumbo a su habitación, solo, donde

"Me ha gustado, no lo puedo negar", reconoció Adrián, seguro de que "no quiero seguir más". "Ayer besé a Mónica. Fueron 15-20 segundos y ya me han bastado para darme cuenta que ya no puedo avanzar aquí más con Mónica ni con nadie", confesó el granadino, a lo que añadió que pensó "no puedo más" después de besar a Mónica. De hecho, el novio de Mariona admitió de su pareja que "me he dado cuenta de que la quiero más de lo que pensaba. Ella siempre dice que está más enamorada que yo".

Adrián hace sonar la luz de la tentación



Adrián, tras caer en la tentación: "No me arrepiento, pero pensé en Mariona"



"Me gustó, pero pensé en Mariona también"

"Me he levantado hecho una mierda. Me he dado cuenta de que Mariona está por encima de todos los besos o todo lo que pudiera hacer. Y me dolería que no entendiera eso", declaró Adrián, al día siguiente. El granadino incluso tuvo oportunidad de hablar con Mónica, ante la que confesó que "si te soy sincero, me gustó, pero pensé en Mariona también". "No voy a estar diferente contigo", aseguró el granadino, después de afirmar que "no me arrepiento de lo de ayer, simplemente estoy triste". "Me gustaría que Mariona entendiese que he venido a tentarme. He caído, pero sigo pensando que Mariona está por encima", deseó Adrián.