Por Beatriz Prieto |

La noche del miércoles 14 de febrero, 'La isla de las tentaciones 7' alcanzó su séptimo programa, en el que el equipo reunió a Ruth González y Niko Malvaux ante el "espejo", después de que los chicos accedieran a ceder dicho privilegio al colombiano. Lejos de salir bien, el reencuentro estuvo marcado por los mutuos reproches y concluyó con una Ruth que no dejó de alucinar al público del reality por la muy desacertada visión de su novio.

Ruth y Niko se reencuentran en 'La isla de las tentaciones 7'

Aunque Sandra Barneda dejó claro que no podrían hablar, la pareja se saltó la norma durante los tres minutos que duró su cara a cara, a través de susurros o moviendo los labios. Mientrasque Ruth le había dedicado durante el reality,que, básicamente, había sido disfrutar de los provocativos juegos con hielo tan típicos del programa, al igual que insistió en su idea de abandonar República Dominicana sin él.

"Te amo", le gritó incluso el colombiano, después de que Ruth se alejara de él por orden de Barneda, al concluir el tiempo. Unas palabras que, de hecho, Niko repitió varias veces en el cara a cara, a pesar del intercambio de reproches, en el que también aseguró que "no he hecho nada". "He sentido una mirada de tristeza, de cero amor. No he sentido la complicidad de antes ni la confianza y eso me destroza", declaró la tinerfeña sobre su pareja, quien tachó de "ridículo" que su novia se hubiera molestado por los juegos con el hielo. "Nunca la había visto así, pero en los ojos veía a mi Ruth, aunque decepcionada", valoró Niko.

Niko y Ruth se reencuentra frente al espejo 🪞



🍎 #LaIslaDeLasTentaciones7

🔵 https://t.co/qk4QGyMIpb pic.twitter.com/mTiUCrbw9d — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 15, 2024

Lo mal que lo hemos pasado todos con este momento 💔



🍎 #LaIslaDeLasTentaciones7

🔵 https://t.co/qk4QGyMIpb pic.twitter.com/ohioTyA7Hi — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 15, 2024

"Quiere quedar por encima de mí"

El colombiano llegó a asegurar que se iba "con un buen sabor de boca" tras el reencuentro: "Creo que se ha dado cuenta de que lo que estaba diciendo me estaba doliendo y en la hoguera final podré explicarle las cosas". Una sensación muy diferente a la que se llevó Ruth quien, al llegar a la villa, cargó de nuevo contra su novio, despertando así tanto las críticas como las muestras de perplejidad por parte de la audiencia. "No he visto a Niko, ese no era él", aseguraba Ruth ante sus compañeras, quienes apuntaron a la posibilidad de que su novio estuviera enfadado.

Dspues de la que le ha liado sin sentido;

Niko: te amo

La pesada de Ruth: esa mirada no es de amor,quiere quedar x encima de mí,no hay complicidad ya..#LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/E2GHshrzoB — ❤️‍🔥𝑴𝒆𝒍𝒐𝒅𝒓𝒂𝒎𝒂 𝑪𝒂𝒏𝒊𝒈𝒈𝒊𝒂♛ (@lightsofalex) February 15, 2024

Ruth: cuando he visto a Niko he visto una mirada de tristeza y cero amor#LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/cKOnH7s9Ez — Víctor Gil 📺 (@Victorgppp) February 15, 2024

ruth es la persona que más nerviosa me ha puesto de las 7 ediciones que hay, vive en una realidad paralela, que no ha visto ninguna edición anterior o que? #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/qPD9pJspm5 — sandra (@soursendi) February 15, 2024

#LaIslaDeLasTentaciones7



Ya no me ama dice la muy sinvergüenza, cuando Niko incluso se lo ha literalmente GRITADO. pic.twitter.com/zsl2zpJfxz — No toqui li botoni 🇮🇨 (@notoquilibotoni) February 15, 2024

Ruth: cuando he visto la mirada de niko he sentido 0 amor #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/V5L7fG4q2N — 🤨 (@bentyy8) February 15, 2024

Ruth vive en otro plano astral o como va el tema? Es que estoy flipando #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/maGqSdmacM — Ανδρεα (@Lighttangsok_) February 15, 2024

Todo Twitter tomándonos una tila después de lo histéricos que nos ha puesto Ruth #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/qYS8eMcMuD — Sálvese Quien Pueda🧡 La Joia💎 (@RincondelMaruja) February 15, 2024

Ruth viendo a Niko demostrarle que la quiere #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/Ub7eN1soXw — |56'3%✈️| |LHDP 🖤| (@_maca_12) February 14, 2024

Ruth después del espejo con Niko ha dejado más claro que está como un cencerro.



Para rematar dice que quiere una fiesta. Pasa de la alegría al llanto en dos segundos. #LaIslaDeLasTentaciones7pic.twitter.com/wUjJODKOTi — Felipaso 🇮🇨 (@FelipeMiami9) February 15, 2024

"Quiere quedar por encima de mí", atacó la tinerfeña antes de apostar por que "no puede sacar nada malo de mí" e incluso que "se va a arrepentir". A pesar de todo, Ruth defendió que "yo lo amo, lo amo bien, de verdad", además de que "no lo vi dolido", sumando más críticas de los espectadores, que coincidían en haber visto algo totalmente diferente, como la sensación con la que Niko volvió a su villa. "No vi a una Ruth como la de las imágenes", relató el colombiano, en referencia a las muchas críticas que había visto de ella en las hogueras, aliviado y contento "porque en los ojos veía algo guay".