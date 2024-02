Por Beatriz Prieto |

La sexta entrega de 'La isla de las tentaciones 7' incluyó una nueva hoguera de los chicos en la que Álex Girona descubría cuánto había avanzado la relación de su novia, Marieta Díaz, con el soltero Sergio. Unas imágenes en las que el valenciano pudo ver cómo se manoseaban antes de ocultarse bajo las sábanas para mantener relaciones, algo que enfadó a Álex a pesar de que él mismo había llegado igual de lejos con Gabriela.

Álex patea una antorcha tras descubrir que Marieta se ha acostado con Sergio en 'La isla de las tentaciones 7'

, confesaba el valenciano al comienzo del encuentro con Sandra Barneda , ante quien admitió que eso "me destrozaría". ", pero si ella no se hubiera dejado llevar, yo no habría caído con Gabriela", declaró además Álex a quien, cuando ella está haciendo lo que está haciendo".

Ya en su turno, Álex descubrió que Marieta supuestamente estaba descontenta con su relación, además de otros momentos picantes con Sergio: "No me había dicho nada. La relación era bonita, maravillosa... vamos, un cuento. De hecho, soy la única persona que ha presentado a sus padres porque era especial, supuestamente". "No sé qué le falta conmigo, siempre se lo doy todo y estoy ahí para lo que necesita. No puede pedir más de mí", aseguró Álex, a quien no le sorprendió que Barneda anunciara que había "más imágenes" para él.

"Los dos habéis mantenido relaciones"

El programa procedió entonces a mostrarle la picante "siesta" de Marieta y Sergio, a plena vista, con tocamientos. Esto provocaba que Álex se pusiera en pie, alterado, mientras sus compañeros seguían atentos a las imágenes: "No quiero más esa puta mierda". Una tensión que aumentó cuando las imágenes confirmaron que su novia había mantenido relaciones con el soltero, momento en el que Álex estallaba y descargaba una fuerte patada contra una de las antorchas. "Para eso ya, por favor", pedía el valenciano, quien incluso amenazó con partir "todos los focos que hay".

"Qué puto asco. Lo siento. No entiendo cómo hasta hace diez días esta persona iba a ser mi mujer, me iba a casar con ella y era todo para mí y ahora... No sé que le ha pasado por la cabeza", confesó Álex, a quien Barneda recordó que "los dos habéis mantenido relaciones" en el programa, antes de preguntar el motivo de su enfado. "Yo lo he hecho porque ella se ha liado con él desde el primer día, ha ido detrás de él, le ha comido la boca... ¿Qué quieres, que esté como un gilipollas aguantándome las ganas? Pues va a ser que no", respondió el novio de Marieta.