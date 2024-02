Por Beatriz Prieto |

La sexta entrega de 'La isla de las tentaciones 7' no solo mostró el cabreo de Álex Girona al descubrir que su novia Marieta Díaz se había acostado con Sergio, después de que él hiciera lo mismo, sino que también evidenció la misma hipocresía en la valenciana. Y es que, aunque no era su turno, la novia de Álex descubría en las imágenes de María Aguilar un beso entre el valenciano y Gabriela, lo que provocó que Marieta pusiera el grito en el cielo.

Marieta estalla en plena hoguera en 'La isla de las tentaciones 7'

"Sinceramente, mi cabeza es una montaña rusa. Hay veces que estoy muy veces y otras que me rayo. Me acuerdo muchas veces de Álex, no me lo quito de la cabeza.", declaró Marieta, al comienzo de la hoguera. La valenciana ya había evidenciado su carácter en un arrebato anterior , ante la simple posibilidad de que

De hecho, el estallido de Marieta se produjo en medio de la indignación y el asco de María Aguilar ante los flirteos, juegos y demás de su novio, David Vaquero, puesto que era el turno de la andaluza. Era entonces cuando, en plena fiesta hawaiana de los chicos con las solteras, los ojos de Marieta descubrían a su novio besándose con Gabriela, sin ningún pudor, lo que dejaba a la valenciana, al igual que a Ruth González, totalmente boquiabiertas: "¡Me cago en mi raza! ¡Qué era mi novio! ¿Lo habéis visto?".

Aún le quedaba lo peor

En medio de la verborrea de María contra el comportamiento de su novio, Marieta se quedó cabizbaja, respirando cada vez de forma más acelerada, hasta que Sandra Barneda centró en ella toda la atención. "¡Qué va tío! ¡Qué rabia! ¡Qué guarrerío, tío!", estallaba la valenciana finalmente, revolviéndose antes de ponerse en pie, fuera de sí, para alejarse de la hoguera. Un tenso episodio que, sin embargo, se daba antes del plato fuerte, puesto que Marieta aún desconocía que Álex se había acostado con Gabriela, incluso varias veces, y que se producía después de que se emitiera el cabreo de su novio al descubrir que ella había hecho lo mismo con Sergio.