Por Redacción |

Mariló Montero estuvo mucho tiempo trabajando en TVE. Presentaba el magacín de las mañanas frente a Susanna Griso y a Ana Rosa Quintana, pero después de 8 años dejó el programa y coincidió cuando "María Teresa Fernández de la Vega quitó, por orden de Zapatero, la publicidad y sabíamos que nos íbamos a ir al ocho, pero nosotros estábamos en el 14 de audiencia", recuerda ahora en una entrevista a The objective.

Ha sido aquí donde la presentadora ha reconocido que le "duele" ver cómo es la RTVE actual. "Es que tendría que ser una cadena ejemplar.. No hay derecho. Y sobre todo, no puedes quedarte con una cosa que no es tuya. La Radiotelevisión Española es de toda España, de todos los españoles, pero claro, si un grupo de gente se sindica y se mete a hacer trabajos políticos por encargo políticos, estás acabando con todo un medio de comunicación. Entonces lo estás convirtiendo en una vergüenza. Eso es lo que está pasando, especialmente ahora", dice muy seria.

No tiene ninguna duda de que TVE "es una casa que está tomada por encargo de Pedro Sánchez, que está poniendo a dedo a presentadores, pues qué pena que pierdan también su brillo y su nombre y su prestigio porque te señale un político concretamente para colocarte ahí", por lo que acaba saliendo el tema de Broncano. "No me gustó la forma de Pedro Sánchez de encargar el fichaje de Broncano".

"Eso no se puede hacer así, no se debe hacer así. Tienes que elegir a las personas por lo menos de una forma más decorosa. Disimula un poco, pero es que eso fue una guerra. 'Hay que acabar con El hormiguero, hay que hablar con Pablo Motos'. Chico, qué insidia tienes con este pobre hombre. Motos es alguien que lleva trabajando toda la vida y que ha hecho la combinación perfecta durante al menos 18 años, que les va de maravilla con 'El hormiguero' y Pedro Sánchez se revuelca en el sofá, piensa que están todos los días criticándole", dice ahora Mariló añadiendo que "es enfermizo. No soporta que se le critique absolutamente nada. Entonces hacer de Kim Jong-un y coger una televisión, a mí lo que me sorprende es que haya gente que le sigue y que pierda su dignidad y su vocación".

De Intxaurrondo a Gabilondo

Pero aquí no acaba el repaso que hace Mariló Montero, pues en la misma entrevista es preguntada por si le gusta el modo de ejercer el oficio de Silvia Intxaurrondo. "No la he visto tanto. Sí que sé que hay preguntas que son las que te salen luego en redes sociales, donde se le señala como una comisaria política de Pedro Sánchez. Pero bueno, de esos ha habido toda la vida", afirma, justo antes de señalar a un mítico periodista.

"Iñaki Gabilondo también lo ha sido toda la vida y es un hombre que lleva el prestigio por antonomasia, el gran Gabilondo, el ejemplo periodístico, ha sido un hombre que siempre ha trabajado para el Partido Socialista, no es ninguna novedad y hay muchos otros (...) También me parece injusto señalar a Silvia ahora, cuando lo ha habido de toda la vida", concluye la presentadora.