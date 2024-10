Por Beatriz Prieto |

'MasterChef Celebrity 9' alcanzó su quinto programa el lunes 7 de octubre, en La 1, en el que los aspirantes recibieron de nuevo a Cristina Cifuentes tras su expulsión, gracias al delantal de la segunda oportunidad. Una suerte que no corrió Rubén Ochandiano, también expulsado la semana anterior, a quien siguieron Topacio Fresh y María León, tras anunciarse una doble expulsión que propició su expulsión a pesar de presentar buenos platos.

Los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 9' en el quinto programa

La propia Cifuentes y Pitingo fueron elegidos por sus compañeros para disputar un "cuatro en raya" en el que el artista fue el ganador y pudo formar su equipo, para replicar varios platos de hiperrealismo creados por Jordi Cruz . A pesar del aparente caos, el equipo liderado por Cifuentes fue el ganador, por lo que. Para conseguirlo, debían elaborar platos libres con diez ingredientes que eligieron sus rivales, reto quetras una cata a ciegas por parte del jurado.

Tras su éxito en el primer reto, el actor tuvo que ejercer de capitán y pudo elegir a su rival, papel que cayó en Pitingo. Ambos formaron entonces los equipos del otro, descartando compañeros, de cara a un cocinado que se llevó a cabo en Portugal, con hogueras en lugar de hornos o inducciones, y que vivió el clásico intercambio de cocinas. Esto levantó ampollas entre los aspirantes por sus mutuas críticas sobre el estado de sus cocinas, antes de que la prueba concluyera con la victoria del equipo de Francis, formado por Inés, Pelayo Díaz, Itziar Miranda, Hiba Abouk y , dado que "han funcionado casi todos" sus platos, frente a los numerosos errores de sus contrincantes.

Piti que los más fuertes han palmado #MCCelebrity pic.twitter.com/gKAFeTcxlu — MasterChef (@MasterChef_es) October 7, 2024

"Me da rabia no haber cocinado más"

Pitingo, María, Marina, Topacio, Cristina y Raúl fueron los protagonistas de una eliminatoria en la que debían replicar platos inspirados en distintas películas. No obstante, el hecho de que tuvieran que recoger de la misma nevera sus ingredientes, por turnos que repartió Inés al haber sido la mejor aspirante de la prueba grupal, dejó a algunos de ellos sin ingredientes para sus recetas, lo que complicó un poco más su trabajo. Ese fue el caso de Raúl, quien quedó así en la cuerda floja junto a Marina, Topacio y María, después de que Cristina y Pitingo se salvaran los primeros tras replicar "con bastante éxito" sus platos.

¡Doble eliminación! Hoy despedimos a Topacio Fresh y María León de las cocinas de #MCCelebrity. "Yo me voy de aquí con la plena conciencia de que pertenezco a la familia MasterChef" https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/awltAP8Kii — MasterChef (@MasterChef_es) October 8, 2024

Finalmente, el jurado dejó fuera a Topacio y María, dado que sus platos tenían "más defectos que el resto" y "no se parecían al original". "Me da rabia no haber cocinado más y mejor. Me lo he pasado muy bien, me he reído mucho y me llevo, sobre todo, una familia", dedicó María en su despedida, en la que no pudo contener el llanto. "Estoy tristona porque dejas algo como que ya se había incorporado a tu vida. Me voy de aquí con algo muy grande, que es el amor de todos mis compañeros y el que me hayan conocido un poquito más", declaró por su parte Topacio, a quien se podía ver en el adelanto del próximo programa, dado que volverá entonces con el resto de expulsados para la repesca.