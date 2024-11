Por Pablo Fernández Pérez |

La mala relación entre la influencer Marina Rivers y el diseñador Pelayo Díaz en el programa 'MasterChef Celebrity' era un secreto a voces. Los comentarios que Díaz le decía a Rivers, tales como "ponte a hacer tiktoks", evidenciaban que no había mucha complicidad entre ambos debido, principalmente, al trato de él hacia ella. Ahora, la creadora de contenido ha visitado el pódcast 'Nude Project' y ha hablado del tema.

Pelayo Díaz en 'Masterchef'

"Había cosas que me enteré y otras que no me enteré.", reconocía Marina Rivers. "Siempre, a mí me parecen divertidos. Pero, claro, hay ciertas formas que son un poco ya...", reflexionaba la influencer, comparando el comportamiento de Pelayo con el de

"Me sentí un poco en un patio de colegio, a veces, ¿sabes? Y ya llegó un punto en el que yo no podía más, y ya dije yo: 'Oye, aquí estamos todos a la misma. Esto es un programa de cocina, vamos a pasárnoslo bien, vamos a entretener a la gente, pero... No'. Y fue cuando le llamé villano, y ya está. Y luego lo echaron", contaba la estudiante de derecho, y luego confirmaba que nada de eso era falso, que el mal comportamiento también salía detrás de cámaras.

Su jurado favorito

Los presentadores del pódcast preguntaron a Marina Rivers, en aras, a lo mejor, de crear un poco de "salseo", cuál fue su miembro del jurado favorito. "Yo soy team Jordi, fíjate. A mí me gusta la gente sincera, la gente borde. Odio a la gente que la vida no va con ellos, que todo les viene bien, o todo les viene mal (...) Hay gente que vive como si la vida no fuese con ellos, y me molesta. Y Jordi me gusta porque la vida va con él", desvelaba con rotundidad la influencer madrileña.