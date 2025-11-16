Marina Salas: "Para nosotros era importante contar la historia de 'La Ruta 2', y eso lo cambia todo"

Por Alejandro Rodera |

El paso de 'La Ruta' por Ibiza nos está mostrando una nueva cara de Marc, pero, por encima de todo, está sirviendo para descubrir otros mundos más allá del personaje de Àlex Monner. Para ello, la serie de Atresplayer se ha desdoblado en dos líneas temporales que recorren en paralelo los años setenta y los noventa de la mano del propio Marc y de su padre, Manuel. Sin embargo, el peso de la narración no recae únicamente en ellos, ya que hay tres actrices que han llegado pisando fuerte.

Irene Escolar y Carla Díaz han irrumpido como Violeta/Olivia y Vicky, mientras que Marina Salas da vida a Leo, el personaje más difícil de etiquetar de esta segunda temporada. Durante la presentación desplegada en el marco del Festival de San Sebastián, pudimos hablar con Salas sobre el desafío de encarnar a una mujer atrapada en una vida casi preestablecida... hasta que llega a la isla que la cambia por completo.

¿Cómo ha sido el viaje de interpretar a Leo?

Ha sido espectacular, pero porque el material era muy bueno. Estoy muy contenta y muy satisfecha con el trabajo. Bueno, satisfecha nunca estás, pero con mucha voluntad de trabajar y de dar lo mejor de ti y de hacerlo muy bien. El personaje era muy complejo y muy bonito, había un material de trabajo muy bueno, un equipo que se conocía muy bien porque venía de colaborar en la primera... Entonces, ha sido un lujo.

¿Cómo ha sido la integración en ese equipo ya formado, que cuenta con el bagaje de la primera temporada?

Nos hemos entendido mucho a nivel de cómo trabajaban. Al final es gente a la que admiras y que trabaja muy parecido a ti. En ese sentido ha sido un gusto ocuparse tanto del trabajo. Había un esfuerzo por parte de todas y de todos de eso, de ocuparnos mucho del trabajo, así que muy bien. Yo hago de Leo, que es la madre de Marc y la pareja de Manuel, por lo que tenía a Àlex Monner de marido y de hijo, algo que me ha alegrado mucho porque me hacía imaginar tanto por un lado como por el otro. Y ha sido muy bonito también disfrutar del trabajo de los compañeros y de tan buen trabajo como hace él.

Ha sido un proceso muy colaborativo y hemos arriesgado mucho todas y todos con nuestros personajes. Yo interpreto a una mujer que está en una crisis vital muy fuerte y que, cuando llega a Ibiza, tiene un giro de guion y se empieza a replantear toda su existencia.

Leonor recuerda a tantas otras mujeres que no pudieron desarrollarse y expresarse

Leonor no tiene el juego de espejos con la otra época, pero sí contrasta con Violeta. ¿Cómo es jugar con la dualidad entre el rechazo y la atracción hacia ese mundo tan diferente al suyo?

Leonor está puesta en duda constantemente por la sociedad, su familia, su contexto... Y es una mujer que te recuerda a tantas mujeres que has conocido y que sabes que no se pudieron desarrollar y que no pudieron ser ni expresarse en ese momento, que hace bien poco realmente que podemos. Entonces, cuando llega a Ibiza y descubre la Instant City, deja de sentirse juzgada, castrada, cuestionada... Ahí ella dice, "Hostia, puedo ser", y entiende la mentira en la que ha estado viviendo. Por eso es la metáfora de los Reyes Magos también, para ella es mucho más complejo que eso solo. Ella tiene una crisis vital muy fuerte de quién es. Una crisis existencial.

Esa crisis es el principal conflicto de Leonor, que es un personaje complicado de definir. ¿Qué ha sido lo más desafiante de interpretar a alguien así?

Bueno, son muchas cosas. Lo principal ha sido darle un sentido al personaje, que se hiciera comprender. Porque es verdad que hay muchas cosas no dichas, le pasan tantas cosas, se habla de ella pero no se habla... Además, Leo tampoco habla ni verbaliza tanto. El desafío era cómo poder hacer que se entienda, pero a la vez siga manteniendo ese enigma que es.

¿Y cómo fue trabajar con ese tono tan sutil sin que Leo se convirtiera en alguien inaccesible para el espectador?

Eso es algo que fuimos trabajando mucho con el director, Borja Soler, en el set. Tratamos de encontrar un proceso para comprender cómo empieza Leo y cómo acaba. Intentamos trabajarlo mucho y se nos quedaba todo como en tres Leonores. Al final era una cuestión de construir un personaje y hacer tu trabajo, que en definitiva es lo que hacemos.

Pero no siempre se cuenta con tanto tiempo para poder hacer ese trabajo.

No. Aquí, durante las primeras semanas de rodaje, los fines de semana hacíamos reuniones por Zoom con Clara [Botas] y con Rober [Martín Maiztegui], que se habían visto los stills y nos pasaban notas. Entonces, eso es un lujo. Podíamos ir construyendo todo el rato. Y cuando tienes ese entorno y esos colaboradores y colaboradoras, ahí no hay separación. Es como un todo, y eso es genial. Además, cuando tienes esa oportunidad para trabajar, eso se nota. Luego ves las cosas y dices, "Claro, es que trabajamos". Había mucho rigor, había tiempo... Bueno, realmente nunca hay tiempo, siempre te falta tiempo y nunca acabas satisfecho. Y lo nuestro al final es un trabajo constante con la frustración.

Hay una parte dolorosa porque el set al final es muy limitante. Tú llegas a un set de rodaje y todo lo que tú tienes pensado... No me quiero imaginar para las directoras y directores, pero para las actrices y los actores es muy limitante porque tú llegas ahí y quieres hacerlo de una forma y nunca va a llegar a la expectativa. El set siempre te pone un límite, la realidad te pone un límite formal, que es el que es.

El desafío era conseguir que Leo se entendiera sin perder el enigma que es

Con respecto a eso, ¿qué límites sientes que no has tenido aquí?

Había mucho amor por los actores y eso te da mucha confianza. A mí además me gusta mucho trabajar desde ahí, más que desde el estrés o desde la exigencia. En ese sentido, sí que he sentido que había mucho valor y mucho cuidado por el trabajo en sí. Entonces se invertía mucho tiempo en ensayar, en integrar eso. Al fin y al cabo, es una serie de personajes. Rober y Clara escriben mucho sobre personajes, que priman por encima de todo, así que hemos podido trabajar mucho en esa creación. También es una serie en la que el guion es muy importante, tiene mucha entidad, y eso ha sido muy bonito. Sentíamos que estábamos haciendo algo que para nosotros era importante. Era importante contar esta historia y estos personajes. Y eso lo cambia todo. En el proceso lo cambia todo.