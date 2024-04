Por Redacción |

Sigue la herida abierta para Sofía Cristo. La conocida colaboradora televisiva ha aclarado que su relación con su hermano, Ángel Cristo Jr., es todavía inexistente. La hija de Bárbara Rey ha compartido además lo que piensa de su participación en 'Supervivientes' y ha negado que lo esté siguiendo.

Ángel Cristo en 'Supervivientes'

Pillada por las cámaras de Europa Press, la DJ ha aclarado que no quiere conocer nada de lo que ocurre en el reality:". "Él está haciendo su concurso, yo estoy haciendo el mío que estoy en ' Baila como puedas ', que estoy bailando mucho", expresaba para aclarar que no hay reconciliación posible en este punto.

A pesar de ello, y de dejar claro que no mantienen relación, ha reconocido que quiere que a Ángel Cristo Jr. le vaya bien en 'Supervivientes': "Entiendo que mi madre le apoye, yo también le deseo absolutamente lo mejor porque es mi hermano y le quiero. Que haga un bien concurso, pero por favor dejad de preguntarme por él".

Sin posible reconciliación

Al margen de lo que opina del paso de su hermano por el reality de Telecinco, Sofía Cristo ha reconocido que no ve factible que una vez regrese a España retomen la relación. La familia no se habla desde hace meses por las palabras de Ángel Cristo contra su madre en Telecinco: "No sé si va a haber una reconciliación. A lo mejor con los años la hay, pero ahora mismo no la va a haber", ha sentenciado.