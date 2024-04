Pedro García Aguado casi ahoga a Kiko Jiménez en una prueba de 'Supervivientes'

Por Toño García Rodríguez |

'Supervivientes 2024' está llegando al ecuador del concurso. La llegada de Kiko Jiménez, Blanca Manchón y Arantxa del Sol a los equipos ha sido uno de los momentos más esperados por los entonces habitantes de Playa Limbo y no ha dejado indiferente a nadie. En esta ocasión, durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' del pasado 21 de abril, los concursantes se enfrentaban a las "primeras olimpiadas de 'Supervivientes'". Así lo anunciaron Laura Madrueño y Sandra Barneda, una dura prueba que se dividía, a su vez, en tres retos diferentes. Los participantes debían superar estas pruebas para poder enfrentarse finalmente al premio más codiciado: una tarta de chocolate. Aunque Kiko Jiménez se coronó como vencedor junto a Blanca Manchón, su experiencia en una de estas pruebas no fue nada agradable.

Kiko Jiménez y Pedro García Aguado en 'Supervivientes'

Durante la segunda prueba, los concursantes debían. Sin embargo, este reto se dividía en varias rondas en las que el número de concursantes siempre era mayor que el de boyas, por lo que. Tras caer Arantxa del Sol en la primera ronda y Javier Ungría en la segunda,, quienes estuvieron dispuestos a darlo todo por obtener el premio. Al grito de "tres, dos, uno, ¡tiempo!", los supervivientes corrían desde la orilla hasta llegar a la boya de color verde.

Aunque fue el novio de Sofía Suescun el primero en alcanzarla, su contrincante no quiso rendirse tan fácilmente. A pesar de que Laura Madrueño pidió al comenzar que tuvieran prudencia durante la prueba, en este duelo se sobrepasaron todos los límites. "Por favor, no quiero que os peguéis. Sé que sois buenos supervivientes y buenos compañeros", decía la presentadora. Sin embargo, García Aguado decidió usar todo tipo de estrategias con tal de lograr robar el balón a su oponente. "¡Me esta ahogando!", comenzaba a gritar Jiménez desde el mar cuando conseguía sacar la cabeza del agua. Mientras, el 'Hermano mayor' continuaba zarandeando al concursante a base de ahogadillas para intentar que soltase la pelota.

Tensión hasta el último momento

"Oye, cuidado, que no ahogue a Kiko", exclamaba Sandra Barneda desde plató, mientras Pedro García Aguado mantenía a su compañero sumergido. "¡No os hagáis daño, por favor!", recordaba entonces Madrueño. Ignorando las indicaciones, los participantes continuaban en su enfrentamiento agotados y revolcándose en la arena sin rendirse. Finalmente, Kiko Jiménez, casi sin respiración, logró escapar de su oponente y encestar la boya en su cesta, convirtiéndose así en el ganador del duelo. "No puede ni hablar", decía Laura Madrueño, una vez reunida con los protagonistas. No obstante, Jiménez quiso quitar hierro al asunto y, aunque admitía que había sido duro, lo consideraba parte del juego: "Lo importante es que no nos hemos hecho daño, somos dos tíos muy competitivos y el juego es lo que tiene".