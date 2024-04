Claudia Martínez es atendida y evacuada por el equipo médico de 'Supervivientes'

Por Redacción |

Nueva concursante aislada de emergencia en 'Supervivientes'. Las difíciles condiciones del programa están provocando que varios aventureros hayan sido aparados temporalmente de la isla en diferentes momentos. Este fin de semana, tras la expulsión de Mario González, su novia Claudia Martínez ha tenido que ser evacuada de urgencia por el equipo del formato de Telecinco.

Sandra Barneda lo ha confirmado este domingo en ' Supervivientes: Conexión Honduras ', pero sin anunciar los resultados de las pruebas ni si puede continuar en Honduras. El programa ha mostrado las imágenes de la concursante tumbada en la playa con mala cara antes de la llegada del médico:, decía el doctor.

Poco después, el debate conectaba con la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que aclaraba a qué se debía: "Hace semanas que tengo malestar en el estómago. Por las noches me duele mucho, con mareos y malestar". Sin embargo, la joven compartía su verdadera preocupación en estos momentos: "Emocionalmente estoy mal, preocupada porque no sé dónde está Mario, cómo está, ni si sabe que me han evacuado", comentaba evidenciando su cambio de actitud desde la expulsión de su novio, que se negó a participar en la repesca.

Sandra Barneda le preguntaba si se veía con ganas de continuar en el reality, coincidiendo con que esta semana que está nominada: "Si tienen que echar a alguien creo que tendría que ser a mí. Todos mis compañeros están a tope. No es que no tenga ganas de quedarme, pero no tengo fuerzas", expresaba evidenciando su desmotivación por su estado físico y el regreso de su novio a España esta semana.