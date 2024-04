Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes: Tierra de nadie' dio el salto al miércoles 24 de abril en su séptima gala semanal, en la que Claudia Martínez, Pedro García Aguado, Gorka Ibarguren y Ángel Cristo Jr. protagonizaron una nueva ceremonia de salvación. La cita, sin embargo, se celebró con la primera ausente tras su evacuación, y concluyó con la salvación de un emocionado y agradecido Ángel.

Ángel, Gorka y Pedro en la ceremonia de salvación de 'Supervivientes: Tierra de nadie'

La gala con Carlos Sobera apenas acababa de arrancar, cuando el programa mostró el reparto de los votos, notablemente. Con esas cifras, sin ni siquiera incluir alegatos por parte de los concursantes, el programa procedió a celebrar la ceremonia de salvación, en la que

A la catalana la siguió Pedro, quien dejaba un "duelo final" entre Ángel y Gorka, el único "novato" en la palestra esta semana. Finalmente, el hijo de Bárbara Rey fue proclamado primer salvado tras la caída al mar de su compañero, momento en el que el superviviente se mostró muy emocionado al salvarse por tercera vez, de las cuatro nominaciones que ha acumulado desde el arranque de la edición.

Un gran arranque de gala

"Muchas gracias a las personas que me apoyan", dedicó Ángel, al borde del llanto, antes de tener presentes a sus hijas y a su mujer. "Para mí es superimportante, no saben lo que estoy pasando aquí, porque esto es muy complicado, y solo puedo decir gracias", recalcó el superviviente, quien se había derrumbado en los últimos días al pensar especialmente en su pareja, Ana. No obstante, el concursante lanzaba esas palabras tras recibir la buena noticia, sin saber que estaba a solos unos minutos de reencontrarse con su prometida, quien había viajado a Honduras para verlo.