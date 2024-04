Nagore Robles se enfrenta a Kike Calleja en 'Supervivientes': "Te basas en intereses"

Por Redacción |

La tensión domina los debates de 'Supervivientes'. El reality de Telecinco sigue avanzando semana a semana y con la llegada de los primeros concursantes desde Honduras les toca enfrentarse a las críticas de los colaboradores de los domingos. En ocasiones los enfrentamientos no tardan en producirse, como en el último 'Conexión Honduras', en el que Kike Calleja ha discutido con Nagore Robles.

En esta ocasión el motivo de la bronca ha sido Ángel Cristo Jr. . El formato se encontraba analizando el acercamiento entre el hijo de Bárbara Rey Blanca Manchón , que provocaba las críticas de Calleja, último concursante en volver de la isla. Rápidamente, Nagore Robles estallaba contra él:, le soltaba ante los aplausos.

Sandra Barneda ponía orden mientras ambos se iban enfadando cada vez más, pero era Kike Calleja el que acababa estallando: "Piensa lo que quieras, a mí me la pela". Ante el ataque del exconcursante, Robles daba su argumento defendiendo a Ángel Cristo: "En un principio fuiste a por él con Carmen y se os ha dado la vuelta. Va ser un finalista o ganador", expresaba sin rodeos.

El periodista intentaba remontarse al pasado para buscar argumentos: "No entiendo que conociendo a Ángel años atrás le defiendas ahora cuando le criticabas antes". Sin embargo, Nagore Robles se defendía de los ataques y era clara: "Yo soy profesional y colaboradora, aquí me baso en el concurso, no en lo de fuera y en los intereses como tú", expresaba contra el exconcursante, que siempre ha sido un defensor de Carmen Borrego y un enemigo de Ángel Cristo Jr.