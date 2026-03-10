FormulaTV
Mario Rodríguez, nuevo presidente de Mediaset España tras la salida de Cristina Garmendia

El nuevo presidente lleva vinculado de forma ininterrumpida desde 1998 al grupo de comunicación.

Por RedacciónPublicado: Martes 10 Marzo 2026 17:35 (hace 5 horas) | Última actualización: Martes 10 Marzo 2026 17:48 (hace 5 horas)

El Consejo de Administración de Mediaset España ha acordado en su reunión celebrada el 10 de marzo nombrar a Mario Rodríguez como nuevo presidente del grupo audiovisual tras la salida de Cristina Garmendia, anunciada el 6 de marzo. Rodríguez mantiene una vinculación continua con la compañía desde 1998 y, hasta ahora, ocupaba los cargos de director general Corporativo y responsable de Relaciones Institucionales.

Después de casi treinta años formando parte de la empresa, Mario Rodríguez asume esta nueva responsabilidad al frente de la presidencia de Mediaset España. Su trayectoria destaca por un amplio conocimiento del marco jurídico y regulatorio del sector audiovisual, así como por su experiencia en materia de gobierno corporativo y en la interlocución con instituciones.

Especialista en regulación audiovisual y gobierno corporativo, Mario Rodríguez Valderas es licenciado en Derecho Empresarial por ICADE y posee un Máster en Dirección Jurídica de Empresas del Instituto Libre de Derecho y Economía. Inició su carrera profesional en el despacho del catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado, donde trabajó entre 1991 y 1998, año en el que se incorporó a Gestevisión Telecinco, actual Mediaset España.

En el año 2000 fue nombrado secretario del Consejo de Administración y, en 2003, secretario general. Durante esa etapa impulsó la creación de la Asesoría Jurídica y de áreas como Auditoría Interna, Responsabilidad Social y Cumplimiento Normativo. Posteriormente, en diciembre de 2010, fue designado director general Corporativo.

Sus logros previos

A lo largo de su carrera en la compañía ha intervenido en momentos clave de su desarrollo, entre ellos la salida a Bolsa, la adquisición de Cuatro y la obtención de las diferentes licencias de TDT otorgadas al grupo. Asimismo, ha actuado como representante de Mediaset España ante la Administración y diversos organismos reguladores, participando en la elaboración de normativas que han configurado el sector televisivo y audiovisual.

En el ámbito institucional, ha sido miembro del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y vicepresidente de UTECA (Unión de Televisiones Comerciales en Abierto). Actualmente forma parte del consejo de la ACT (Association of Commercial Television and Video on Demand Services in Europe).

