Cristina Garmendia se baja del barco de Mediaset España y finaliza su etapa como presidenta

Por Redacción |

Tras comunicar oficialmente su marcha, Cristina Garmendia, hasta ahora presidenta de Mediaset España, cierra una etapa de más de ocho años vinculada a la compañía, los dos últimos como presidenta del grupo audiovisual. "Tras un importante periodo de reflexión, siento la convicción de que es el momento de iniciar una nueva etapa, en la que pueda focalizar toda mi atención y esfuerzo en otros ámbitos de mi actividad profesional, siempre relacionados con la innovación y el impacto positivo en la economía y la sociedad de mi país", arguementa en el comunicado.

A continuación, Garmendia añade: "Y lo hago desde el convencimiento y la tranquilidad de saber que Mediaset España avanza con firmeza como uno de los principales grupos audiovisuales españoles y, como parte de MFE-MediaForEurope, hacia un prometedor horizonte en el ámbito paneuropeo. Agradezco la confianza y el apoyo recibidos durante estos más de ocho años y quiero mostrar todo mi reconocimiento a la intensa y brillante labor de todos los profesionales que forman parte de la compañía".

Cristina Garmendia, en un posado de Mediaset España

Su paso por Mediaset

Bajo su presidencia, Mediaset España ha consolidado su integración en MFE-MediaForEurope y ha afrontado retos como la reestructuración y adaptación del grupo ante los nuevos desafíos del sector audiovisual. Cristina Garmendia pone fin por decisión propia a su etapa como presidenta de Mediaset España, compañía a la que lleva vinculada de forma ininterrumpida desde diciembre de 2017, primero como consejera independiente y como miembro y presidenta de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la sociedad, y posteriormente (desde mayo de 2024) al frente de la presidencia del grupo audiovisual liderado por el consejero delegado Alessandro Salem. Garmendia seguirá colaborando con Mediaset España en materia de innovación y desde el grupo expresan su reconocimiento por el compromiso y la dedicación demostrados durante su trayectoria de más de ocho años vinculada a la compañía.

Visión emprendedora e innovación empresarial

Cristina Garmendia, presidenta de Mediaset España de 2024 a 2026

Doctora en Ciencias Biológicas, en la especialidad de Genética, Cristina Garmendia Mendizábal (San Sebastián, Guipúzcoa, 1962) cursó subajo la dirección de la profesora Margarita Salas en el Centro Nacional de Biología Molecular Severo Ochoa. Completó su formación académica con un MBA por el IESE Business School de la Universidad de Navarra. Actualmente, es presidenta de la Fundación Cotec, organización privada sin ánimo de lucro c, y forma parte de diversos consejos asesores como el de Unicef y el de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), entre otros, y de varios consejos de universidades.

Es, además, consejera independiente en el consejo de administración de Caixabank; consejera dominical en Ysios Capital Partners; y miembro del Consejo Asesor del Espacio de la Comisión Europea. Ha fundado, entre otras, la empresa hispanoamericana Satlantis Microsats y fue ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España durante la IX Legislatura (2008-2011). Su labor y visión emprendedora ha sido reconocida en distintas ocasiones con premios a la investigación e innovación empresarial y ha recibido, entre otras condecoraciones, la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y Gran Oficial del Mérito de la República Italiana.