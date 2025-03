Por Pablo Fernández Pérez | |

La industria de la comunicación, igual que cualquier otro campo cuyo núcleo incluye mostrar la imagen, está completamente bañada de cosificación y falta de consideración hacia sus integrantes, especialmente las mujeres. Ellas siempre han estado mermadas y muy condicionadas por su aspecto físico y, aunque a día de hoy el panorama va evolucionando, no siempre ha sido así. Así lo cuenta la presentadora Marta Fernández en una entrevista para la Cadena SER.

Equipo de 'Informativos Telecinco 21:00' en 2009

Fernández se encontrabaen el que se abordaba. Llegado un momento, la que fue presentadora de Mediaset durante varios años alzaba la voz y destapabaque ella había vivido en esa etapa laboral. "Yo presenté 'Informativos' durante muchos, muchos años y en 2008 dejé de fumar.", comenzaba contando la comunicadora.

"Yo presentaba 'Informativos' cuando se presentaban sentados, detrás de una mesa. Es decir, se me veía desde encima del ombligo hasta los hombros", contextualizaba la periodista justo antes de citar lo que le dijo un alto cargo de Mediaset, grupo de comunicación en el que se encontraba en ese momento. "El subdirector de 'Informativos' me llamó al despacho para decirme que si quería seguir presentando Informativos tenía que adelgazar porque había engordado 10 kilos", desvelaba la Fernández.

No le quedó otra

La comunicadora mostraba su disconformidad con lo que le sucedió: "Esos 10 kilos no se notaban en pantalla. Y, aunque se hubieran notado, la grasa no se me puso en el cerebro para impedirme contar las noticias en ningún momento". Fernández aseguraba que tuvo que apuntarse a un dietista para adelgazar esos kilos que le exigía el subdirector. "Creo que lo hubiera adelgazado de cualquier otra manera porque tenían que ver con el tabaco", finalizaba.