Marta Flich: "Máximo respeto a la sentencia de Carlota Prado, pero que vean 'GH VIP' y decidan si se quedan"

Por Fernando S. Palenzuela |

'Gran Hermano VIP' regresa en otoño de 2023 con su octava edición. Con esta noticia bomba sorprendió Mediaset España en la tarde del 15 de junio, cuando no solo anunció eso, sino que Marta Flich iba a ser su presentadora. Conocida por su trabajo en 'Todo es mentira', la valenciana asume este reto sucediendo a Jorge Javier Vázquez en el puesto, quien presentó las últimas ediciones del formato.

Marta Flich en 'Todo es mentira'

No obstante, la vuelta del reality por antonomasia de la televisión viene con polémica a causa de los ya juzgados abusos sexuales a Carlota Prado en ' GH Revolution ' y que llevaron al final del formato en 2019.. La presentadora nos cuenta si cree que esto puede afectar al desarrollo del reality show. Además, también avanza cuáles son sus cualidades para ponerse al frente y

Enhorabuena por el fichaje por 'GH VIP' porque es un peso pesado.

Es el tótem del entretenimiento, la joya de la corona a nivel internacional. Creo que es el formato más especial por lo que ha significado desde el principio ese acceso a esa ventana de la vida en directo.

¿Cómo fue ese momento en el que te llaman y te dicen: 'oye, Marta, que te queremos para 'GH VIP', que vuelve'?

Me citan el miércoles en un despacho de Mediaset y me dicen que va a volver 'Gran Hermano VIP', un 'Gran Hermano' renovado y querían que fuera yo la presentadora por mis atributos, por mi personalidad, por mi sentido del humor... Tardé exactamente 0 segundos en decir: 'sí, quiero'. Luego ya dije que menuda responsabilidad, pero me puede la ilusión.

Hablando de responsabilidad en un formato tan icónico, Jorge Javier Vázquez lo pasó mal cuando sucedió a Mercedes Milá por la presión que sentía. Ahora él se ha convertido en el referente en la conducción de 'GH VIP'. ¿Compartes ese sentimiento?

Veo todo oportunidades. Es evidente que a cada espectador le gusta un tipo de presentador, pero cada presentador tiene su personalidad y Mercedes Milá y Jorge Javier tienen una personalidad muy diferente, pero los dos son extraordinarios comunicadores, son de lo mejor que tiene este país. A Jorge Javier lo admiro muchísimo y he aprendido mucho de él y con él. Es inevitable que la gente compare, opine y critique y nos dirán: 'unos mejor y otros peor'. Me equivocaré y lo haré mejor o lo haré peor, pero lo que pretendo es ser honesta con el espectador y ser honesta es poner toda la carne en el asador, dar todo lo que tengo y más a este formato y a los espectadores y, sobre todo, abrazar al espectador.

Son bienvenidos todos y, ante la duda, que lo vean y luego ya que opinen lo que quieran, faltaría más. Estamos felices, va a ser entretenimiento y diversión. ¿Te acuerdas de esa primera edición en la que llegabas a casa corriendo y cogías el mando: '¿qué estará haciendo Fulanito a tal hora?'? Que parecía que ya no podías vivir sin ellos y cuando terminó fue como '¿y ahora qué hago? Si yo me despertaba para verlos'. Te quedabas un poco huérfano cuando acababa el formato y esa va a ser la sensación de enganche y magnetismo que va a tener esta edición. Yo veía el 24 horas y cómo dormían. Estaba enganchadísima a eso. Esto va a ser un poco parecido porque viene renovado y va a surgir ahí un nuevo interés de algo que si quieres te avanzo.

Sí, porque me has comentado varias veces lo de la renovación. ¿A qué te refieres con ese lavado de imagen que entiendo que querrán darle?

Hay muchas novedades que no te puedo contar, pero de lo que sí puedo hay una declaración de intenciones y es el casting. Los perfiles del casting van a ser personajes que la gente en sus casas reconozca por su trayectoria profesional. Queremos que digan: '¿cómo es posible que ni en mis mejores sueños me imaginaba que iba a entrar en la vida de esta persona en directo 24 horas?'.

Miriam Saavedra le entrega el maletín a Adara Molinero, ganadora de 'GH VIP 7'

Eso nos quita a todos los perfiles más nuevos de programas como 'La isla de las tentaciones' y que llevamos en los últimos años viendo como concursantes de realities. Esto da otro acercamiento.

Sí, la verdad es que sí. Los castings son los que definen el formato porque dependiendo del perfil de concursante o de famoso que metes los conflictos son unos, los intereses son otros, las historias se viven de una forma o de otra... Yo creo que esto es muy definitorio de hacia dónde va el formato y cómo va a ser. Sobre todo lo vamos a pasar muy bien.

Respecto a lo que comentabas antes de que los perfiles de Mercedes Milá y Jorge Javier Vázquez son diferentes, ¿qué crees que es lo que tú vas a aportar a 'Gran Hermano VIP'?

Mi personalidad. Cada uno tenemos la nuestra y soy una tía superalegre y empática, me emociono, transito las emociones desde la verdad... También creo que me han dado el proyecto por mi rigor, porque cuando me tengo que poner seria me pongo seria, por la pedagogía... Y, sobre todo, porque a mí me gusta mucho el ser humano, me gusta muchísimo la gente, me gusta toda la gente. Abrazo la pluralidad, la discrepancia. Todo eso creo que transitarlo y ser honesta con el espectador, que creo que es la palabra paraguas para lo que te estoy contando, ser honesta con el espectador, ser de verdad. Vivir el formato, vivirlo, no parecer que haces, no, vivirlo. Sumergirte en ese formato, en esas vidas de esas personas para ser lo más honesta con el espectador y para darle lo mejor de mí y sacar lo mejor de los concursantes para que la gente esté en casa feliz y pase un rato agradibilísimo en familia, que rían, que lloren de la emoción, que se sientan implicados y que lo vivan conmigo. Que crezcamos juntos.

El día del anuncio de 'GH VIP' conocíamos que la sentencia judicial sobre el caso Carlota Prado estaba en firme. Pese a haber acabado el proceso, ¿puede seguir pesando en el público y que afecte a la nueva edición?

Son dos cosas diferentes. Una cosa es el formato de entretenimiento y el valor indiscutible que tiene este formato. En el caso de la Justicia, es un caso que ya ha sido juzgado, máximo respeto a la sentencia judicial. Los espectadores pueden opinar, pensar, decir... Pero lo más sencillo es que acudan al formato, que vean el formato y que decidan si se quedan o se van. Cuando lo vean se van a quedar. También tengo que decir que en Mediaset hay un protocolo de actuación para garantizar la seguridad y el bienestar de los concursantes, no solo en 'Gran Hermano VIP', sino en todos los realities. Eso se tiene que leer en clave positiva.

¿Este fichaje va a afectar a tu presencia en 'Todo es mentira'?

A lo mejor algún día no voy a poder ir, en principio sí va a ser compatible. Pero veremos, que lo estoy diciendo sin tener información de cómo va a ser mis horarios y mi agenda. En principio sí me gustaría quedarme si hay posibilidad, pero no es algo que te pueda decir categóricamente cómo va a ser.

Los realities de Mediaset se caracterizan por tener varias galas. ¿Cuál sería tu "dream team" para que te acompañe?

Es que... No te lo puedo decir.

¿Pero entonces ya lo sabéis?

No te lo voy a decir (risas). Pronto lo vais a saber.

¿Cómo has visto la reacción de la gente al regreso de 'GH VIP'?

No me ha dado tiempo a ver casi nada porque me acosté tarde y me he levantado temprano, pero me quemaba el teléfono. Todo ha sido positivo, la gente sorprendida. En general sorpresa y alegría por verme a mí feliz. También interés, expectantes... Ilusión.

'Todo es mentira' también pertenece a La Fábrica de la Tele, como 'Sálvame'. ¿Cómo viviste la cancelación de este programa hermano con el que has compartido la franja durante tantas tardes?

'Sálvame' es un formato que me encanta, me parece que marcó un punto de inflexión en la televisión y que trabajaban también en la verdad. Han hecho una forma de televisión que era desconocida y nos han adentrado en sus vidas, eran como de la familia. Han estado 14 años cada día, esto es un cambio. Los formatos empiezan y se acaban, pero 14 años son muchísimos años. Los veo todos los días porque nos cruzamos y coincidimos en Maquillaje y lo que les he dicho cuando los veo es que tienen que estar orgullosos por haber sido parte de la historia de la televisión de este país y así es como hay que vivirlo.