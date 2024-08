Por Joan Centelles Martínez |

Marta Peñate se proclamó vencedora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' el pasado 29 de julio, por lo que también se hizo con el cheque de 50.000 euros del premio del reality. Días después de la final, la superviviente tenía claro en qué se iba a gastar el dinero del premio: "Una casa, cositas que tenemos pendientes...", expresaba, y dejaba claro que el premio lo compartiría con su pareja, Tony Spina, su gran apoyo durante el concurso.

Marta Peñate gana 'Supervivientes All Stars'

. A través de las historias de Instagram, Peñate se animó a responder a varias preguntas que le lanzaron sus seguidores; entre ellas, en qué tenía pensado invertir el dinero. "", contestaba, desvelando que no ha cambiado de idea.

Sin embargo, tal y como explicó, la intención de la superviviente de invertir el dinero en el sector inmobiliario no sería algo inmediato. "Esperemos que bajen un poquito los intereses", explicaba junto a un emoji de risa. "Ese dinero no se va a tocar. Su función es esa". Cabe recordar, además, que no solo se embolsó los 50.000 euros del premio final, sino que cada semana cobró un caché, que varía en función de cada concursante.

¿A quién se lleva del concurso?

Aprovechando las preguntas que le lanzaron sus seguidores, la canaria también respondió a otra relacionada con el concurso. A la pregunta de las personas que se lleva del reality, la superviviente contestó con una fotografía en la que estaba acompañada por Alejandro Nieto y Jorge Pérez, junto a un texto en el que mencionaba a casi todos sus excompañeros. Las dos únicas ausencias fueron Abraham García y, como era de esperar, Sofía Suescun, con la que Peñate ha protagonizado múltiples enfrentamientos tanto dentro como fuera del concurso.