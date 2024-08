Por Alejandro Burrueco Marín |

Marta Peñate ya está en España tras la aventura hondureña que le llevó a ser la ganadora de 'Supervivientes All Stars'. Una vez finalizado el concurso, la canaria ha podido leer todos los mensajes que han llegado sobre su paso por el reality, tanto los buenos como los malos. La votación final determinó que era la favorita, pero Peñate también carga con una gran cantidad de detractores y algunos de ellos utilizan en su contra el tema de su imposibilidad para quedarse embarazada.

Marta Peñate, ganadora de 'Supervivientes All Stars'

La ganadora ha utilizado su cuenta de Instagram para agradecer que la hayan votado: ". Ojalá poder ir a casa de cada uno de vosotros y daros un beso enorme y agradecéroslo en persona, pero no puedo. Me importa más el apoyo que me habéis dado que el haber ganado.. Soy real, pese a quien le pese, y creo que eso me ha dado la victoria".

No obstante, parte de su comunicado iba sobre todo dirigida a sus haters: "A los haters solo os puedo decir que ojalá que la vida os sonría para que dejéis de desprender tanto odio, y nadie dice que no critiquéis, no se puede gustar a todo el mundo, las críticas constructivas son bien recibidas, pero las destructivas las tiro a la basura. Pero los haters son lo de menos, lo de más sois los que me dais amor, y a vosotros, gracias".

Uffff, ¿por dónde empezar? Pues por las GRACIAS, GRACIAS por comprarme tal y como soy, con mis defectos y mis virtudes. Estoy MUY agradecida. A los que me apoyáis: GRACIAS??. A los haters simplemente que la vida os perdone lo que me ponéis.

OS QUIERO. Mi victoria es nuestra??. — Marta Peñate Amador (@_MartaGH16_) July 31, 2024

Su comunicado en X

En X Peñate ha sido más escueta por el límite de caracteres: "¿Por dónde empezar? Pues por las gracias, gracias por comprarme tal y como soy, con mis defectos y mis virtudes. Estoy muy agradecida. A los que me apoyáis: gracias". Sin embargo, también se ha reservado unas palabras para esos detractores: "A los haters simplemente que la vida os perdone lo que me ponéis. Os quiero. Mi victoria es nuestra".