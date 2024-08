Sandra Barneda, crítica con el gesto de Marta Peñate a Sofía Suescun en 'Supervivientes All Stars'

Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes All Stars' se despidió de su audiencia la noche del jueves 1 de agosto con un debate final con sus diez concursantes, a cargo de Sandra Barneda. La catalana fue recibiendo a los finalistas a lo largo de la gala, hasta que irrumpió en plató Marta Peñate, ganadora de la edición, cuya decisión de ni siquiera saludar a Sofía Suescun fue criticada por la propia presentadora en pleno debate.

Sandra Barneda opina sobre el nulo saludo entre Marta Peñate y Sofía Suescun en 'Supervivientes All Stars'

La ganadora se reencontraba en plató con sus seres queridos, con quienes se fundió en un abrazo, para después. No obstante, al estar cerca de Suescun, quien decidió sentarse,y pasaba corriendo al siguiente sofá. La canaria llegó incluso a recorrer parte de las gradas del público antes de sentarse con Barneda, quien no dejó pasar lo ocurrido: "Marta, bienvenida y enhorabuena por ser la campeona, la que ha ganado 'Supervivientes All Stars', pero".

"Es de los únicos compañeros que no has saludado. Ella se ha levantado, se ha puesto de pie", insistió la presentadora, momento en el que Suescun confesó que había sido "porque me lo ha dicho Bosco", después de que Peñate defendiera que "no voy a manchar este momento". "Sé que lo pasáis muy mal ahí y que lo vivís muy intensamente, aquí también los familiares lo pasan muy mal, pero no hay que olvidar que todos habéis hecho un gran concurso y que a final el público elige a uno", apuntó Barneda.

"La arrabalería, fuera"

Asimismo, la catalana manifestó que "más allá de eso, creo que hay cosas más importantes como para no saludaros. Es que me parece feo, pero es vuestra opción y es vuestra libertad". "Estaré colgada, tendré mis altibajos, pero soy amiga de mis amigos. A mí ella me ha hecho daño y le ha hecho daño a cada uno de mis amigos", justificó Peñate. La canaria incluso desveló que "he visto a Tania con un ataque de ansiedad por su culpa", en referencia a la novia de Alejandro Nieto.

Dicha situación se daba después de que Suescun hubiera señalado la posibilidad de que Tania se hubiera acercado demasiado a Kiko Jiménez en Honduras, después de que Nieto diera a entender que había pasado algo entre ella y Bosco en el reality. "Eres la concursante más mala que he visto en los últimos años", sentenció Peñate, en medio de una tensión que involucró al propio Nieto. "Os voy a pedir que seamos un poco adultos. Estamos en un plató de televisión. Hasta aquí, os lo digo de verdad", atajo Barneda, tras lo cual confesó que "os he consentido muchas faltas de respeto mutuas que creo que sobran". "La arrabalería, fuera", remató la catalana.