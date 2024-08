Por Beatriz Prieto |

El jueves 1 de agosto, Telecinco emitió el debate final de 'Supervivientes All Stars' como cierre de la edición, con todos sus concursantes. A lo largo de la noche, Sandra Barneda fue recibiendo en plató a los cuatro finalistas, empezando por Jorge Pérez y siguiendo con Sofía Suescun. Era entonces cuando una conexión con la "sala VIP" en la que se encontraba Marta Peñate evidenciaba la todavía mala relación entre ambas, hasta el punto de que la canaria llegó a retirarse de las cámaras antes de pisar el plató.

Marta Peñate abandona el debate final de 'Supervivientes All Stars' tras discutir con Sofía Suescun

"Marta es muy egoísta y a la hora de yo poder", explicó Suescun, al señalar el origen de su conflicto con Peñate, que ubicó en su defensa de Abraham García cuando la canaria se quejó del ruido que este hacía al abrir cocos por las mañanas. Ambas concursantes vieron entonces un repaso de los momentos clave de su distanciamiento, tras lo cual Suescun confesó que ", porque si no, yo no lo entendía".

"Yo no he hecho más que defenderme de todo lo que ella me atacaba. No he disparado a diestro y siniestro hacia ella", defendió la navarra. La tercera clasificada afirmó incluso que "le tengo cariño", razón por la que "voy a intentar olvidar todo esto porque en muchos momentos ha sido una pesadilla", antes de que Barneda diera la palabra a Peñate. "Veo que Sofía ha tenido unos días para recapacitar y autocrítica, cero", acusó la canaria. Peñate defendió no haber "ganado por los haters", como había señalado la madre de Suescun, Maite Galdeano, sino que "he ganado porque ha ganado al verdad y la bondad, lo que tú no tienes".

"Te lo quisiste llevar por donde te convenía"

Asimismo, la ganadora abordó la supuesta pulla de Suescun, que la navarra había negado, sobre su intentos de tener un bebé. "Es mi historia, lo que yo he vivido, y la cuento dónde, cuándo y en el momento que me da la gana para que tú lo sepas", lanzó Peñate, ante el desconcierto de su compañera. "Te vas por las ramas para machacarme y terminar de hundirme. No vayas por ahí. Tú estuviste todo el concurso llamándome amargada y te dije: 'amargada tú, mírate a ti misma, que yo estoy plena'", replicó Suescun, en medio de su disputa con la canaria, a quien acusó de ser "una sucia y te lo quisiste llevar por donde te convenía".

"La amagada y la sucia, como tú dices, ha ganado porque España me ha hecho ganadora", recordó Peñate, a lo que Suescun comentó que "espero que estés plena con el concurso". "Estoy plena con el concurso y con mi vida", respondió Peñate, para después salir del plano tras dedicar un gesto de desprecio. Minutos después, la canaria regresaba a su lugar y, al igual que Suescun, descubría las disputas entre sus respectivas parejas, lo que desató las lágrimas de la ganadora. "Acabo de ver una imagen que he flipado. Que se diga lo de 'baby show' y que quien se vaya de plató mi novio y no el sinvergüenza de Kiko que fue capaz de decir eso, me parece muy heavy", protestaba Peñate en su última conexión antes de entrar en plató.