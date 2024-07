Marta Riesco rememora su disputa con Jorge Javier Vázquez: "Me ha hecho muchísimo daño"

Por Alejandro Burrueco Marín |

Marta Riesco ha pasado de ser la innombrable de Telecinco a una colaboradora y reportera muy preciada para 'Ni que fuéramos Shhh'. Riesco perdió su puesto en 'El programa de Ana Rosa' por la gran polémica que supuso su relación con Antonio David Flores y ha tardado más de un año en regresar a la televisión. En una entrevista para Mundo Deportivo, la periodista ha revelado los problemas que tuvo con Jorge Javier Vázquez en aquella época.

Marta Riesco como reportera en casa de Carlo Costanzia en 'Ni que fueramos Shhh'

, creo que en mi vida, fue el monólogo de Jorge Javier insultándome y pidiendo mi despido", ha narrado Riesco con dureza. La reportera se refería al momento en el que Vázquez le dedicó su columna de Lecturas: "".

Sin embargo, la apuesta de Canal Quickie es objetiva al hablar del talento del presentador: "Como profesional es el mejor. El mejor. No tiene rival. Da igual el formato, da igual lo que haga. Es la inteligencia más absoluta en televisión. Y como profesional es una persona a la que admiro plenamente". "Ahora, a nivel personal, a mí me ha hecho muchísimo daño. Me dejaron de mentirosa cuando sabían que no había mentido", ha afirmado Riesco en cuanto a lo personal.

Sin reconciliación

Gracias a 'Ni que fuéramos Shhh', Riesco ha podido reconciliarse con Kiko Matamoros, que en su día fue igual de duro con ella que Vázquez. No obstante, la periodista todavía no ha podido hablar las cosas con el presentador: "Yo tendría una conversación con él, pero ya no desde el rencor. No necesito que me pidan perdón, necesito que aprendan de eso. Podéis tener un odio increíble hacia quien era mi pareja, pero yo no tenía la culpa. Era una chica que se había enamorado, por desgracia para mí".