'Ni que fuéramos Shhh' concluye su primera temporada este 24 de julio después de haber comenzado escuetamente en YouTube y Twitch y finalmente dar el salto a la TDT de la mano de Ten. La próxima temporada, que se inicia el 2 de septiembre, vendrá cargada de cambios en el plató y en el equipo, pero también tendrá un objetivo muy definido: participar en la carrera de Eurovisión.

Así lo ha comunicado Óscar Cornejo durante la fiesta de cierre de temporada de 'Ni que fuéramos Shhh': "Este verano vamos a descansar algunos, pero otros van a estar trabajando y preparándose.". Tras este anuncio el responsable de Fabricantes Studio completaba la información: "".

Por tanto, los dos colaboradores del formato de corazón se prepararán durante el verano para presentar su candidatura a RTVE y estar entre los 16 participantes que luchen por el micrófono de bronce. El plazo para enviar las propuestas comenzó el 20 de mayo y estará abierto hasta el 10 de octubre, por lo que el equipo de 'Ni que fuéramos Shhh' tiene hasta entonces para perfilar su candidatura en su objetivo de representar a España en Suiza 2025.

Marta Riesco repite

Con este dúo musical, 'Ni que fuéramos Shhh' tiene material de sobra para completar sus horas de emisión a partir de septiembre. Sin embargo, esta no será la primera vez que Marta Riesco busque convertirse en la representante española en Eurovisión. En 2011 ya lo intentó con un grupo femenino llamado I-legal. Su canción 'No tengas miedo', que tanto se le recordó a raíz de su relación con Antonio David Flores, no llegó a pasar la criba de la preselección.