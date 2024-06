Por Joan Centelles Martínez |

La entrevista de Marta Riesco en 'Ni que fuéramos Shhh' dio para mucha tela que cortar. Coincidiendo con la llegada del programa al canal Ten, la que fuera pareja de Antonio David Flores se sinceraba como nunca sobre su mediática relación y aprovechaba también para cargar contra el programa para el que trabajó de reportera, 'El programa de Ana Rosa'.

Marta Riesco entrevistada en 'Ni que fuéramos Shh'

Fueron muchos los temas que trató durante la entrevista, entre ellos el ático que compartió con Antonio David Flores. "Le digo: ''", confesaba Riesco. "En ese momento en el que él le dice a Olga que quiere separarse, Olga le dice '¿Ah sí? Pues me voy a ' Supervivientes ''. Y él viene a Madrid con sus maletas al ático que yo había alquilado para estar juntos". "", le preguntaba el entrevistador Óscar Cornejo sobre el alquiler del piso, a lo que. "", insistía Cornejo. "", le respondía la entrevistada.

Al ser preguntada por cuánto pagaba por el ático, Riesco reveló por sorpresa cuánto cobraba como reportera en 'El programa de Ana Rosa'. "Si estaba cobrando 1.900 euros, estaba pagando una barbaridad, 1.400 euros", confesaba. "¿Te parecía lógico que no colaborara?", le preguntaba Cornejo. "Ahora no me parece lógico. En su momento podía entender el tema de sus hijos, que no quería que le pillaran...", respondía Riesco.

También dedicó unas palabras a Ana Rosa Quintana, que cuando se descubrió la relación entre Riesco y Flores, la presentadora estaba de baja por un cáncer de mama. "Muchas veces pienso que si Ana Rosa hubiese estado, no se habrían permitido ciertas cosas que ocurrieron sobre mí en el plató. Estoy convencida", decía Marta Riesco. "Como malas personas te diré: Alessandro Lecquio, Joaquín Prat, Miguel Ángel Nicolás y mi director", cargaba Riesco contra sus excompañeros.

"¿Por qué me despedisteis? ¿Por qué me vetasteis en todas partes? ¿Por qué os habéis encargado de que nadie me llame?, decía con enfado Riesco. Al ser preguntada por lo que opinaba ella de todos estos interrogantes, respondió: "Porque ya no les sirvo, porque me vetaron. Ya no podía volver a la normalidad (...) Cruzas una línea y ya no puedes volver atrás".

"Me tuvieron que dejar dinero"

Riesco cargaba contra las formas tan poco "empáticas" con las que le comunicaron su despido. "Cartita de despido que recogió mi madre en casa y esa es toda la comunicación que he tenido". Reconoció también que su familia tuvo que prestarle dinero tras el despido. "Ese día empezó la batalla legal. Me tuvieron que dejar dinero, porque me despidieron con una mano delante y una detrás. Mi familia me dio el dinero para los abogados y empezó la peor etapa de mi vida. Me quería morir", concluía emocionada Riesco.