Marta Sánchez se defiende tras su polémica comparación con Rosalía: "Fui única en mi tiempo y lo sigo siendo"

Marta Sánchez ha recibido un aluvión de críticas en los últimos días por asegurar en una entrevista que ella fue "una Rosalía para mi generación", hablando de su éxito en la década de los 80, en la que triunfaba con el grupo Olé Olé. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en poner en duda las palabras de la que fuera jurado de 'Tu cara me suena', haciendo también bromas con esa afirmación que muy pocos parecen compartir.

La cantante de "Soy yo" ha querido pronunciarse a través de su cuenta de Instagram, en la que ha subido una publicación en la que comparte unas palabras con sus seguidores junto a unas fotos con el mensaje que le mandó el periodista que le hizo la polémica entrevista. El periodista le explica que su objetivo no era crear un titular sensacionalista, sino hacer "una entrevista blanca [...] desde el reconocimiento y respeto, ese que como tú dices, te has labrado". Además, ha bromeado sobre las críticas atendiendo al lado positivo y a la promoción gratuita que ha recibido la cantante.

El entrevistador también ha añadido en su mensaje que la culpa de las críticas es de los haters, a los que dedica unas duras palabras: "Los haters, en su mayor parte millenials que no saben ni quién eres". Sánchez ha recogido esta opinión para dar también su punto de vista. Así, comienza explicando que publica esas declaraciones en Instagram para que lleguen a todo el mundo y sobre todo para que las vean aquellos que la critican: "Esos 'haters' que tanto tiempo dedicáis de vuestras vidas a comentar todo sobre mí".

La cantante ha continuado su mensaje destacando la importancia de su trayectoria musical: "Tuve una gran época de éxitos, tanto en Olé Olé, como en solitario". Ha añadido que su intención no fue comparase con otros artistas: "Cada artista es único en su tiempo. Y yo lo fui y lo sigo siendo, guste o no". Tras esas palabras, ha lanzado una pullita para los que la critican: "A mí cuando alguien no me gusta, no pierdo ni un minuto de mi tiempo en escribirle nada".

Alaba a Rosalía

Tras responder a los haters y aclarar que en la controvertida entrevista su objetivo era hablar de la importancia de su carrera musical, Marta Sánchez ha alabado a Rosalía. En la entrevista había advertido que el enorme éxito que está viviendo la artista catalana sería efímero: "Ojo, que a ella tampoco le va a durar toda la vida". Pero en su publicación de Instagram, ha expresado su admiración por Rosalía: "Me encanta, suena en casa a todas horas y se merece todo lo que le está pasando por que es una gran artista".