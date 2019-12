Marta Sánchez recuerda la década de los 80: "Yo fui una Rosalía para mi generación"

Aunque es madrileña de nacimiento, Marta Sánchez ha pasado muchos momentos de su vida en Galicia. Siendo su madre gallega, gran parte de los recuerdos de infancia de la cantante están ligados a A Coruña donde pasará las navidades junto a su familia tras dar un concierto que conmemora la década de los 80. Aprovechando esta ocasión, la que fuera parte del jurado de 'Tu cara me suena' ha concedido una entrevista que no ha dejado a nadie indiferente.

Marta Sánchez en 'La mejor canción jamás cantada'

En un repaso a lo que fue los que ella considera que fueron "los años dorados del pop", Marta Sánchez ha recordado para La Voz de Galicia cómo vivió aquella época. "Yo fui un fenómeno social en España, me consideraban sex symbol y tuve no sé cuántos números uno...", ha asegurado la cantante que no ha dudado en compararse con una de las estrellas más importantes del panorama musical actual. "Yo, en mi juventud, fui una Rosalía para mi generación", advirtiendo que a la artista catalana "tampoco no le va a durar toda la vida".

La de "Soy yo" ha querido remarcar que es muy difícil sonar en las radios actuales a su edad: "siento nostalgia del apoyo por parte de los medios, sobre todo de las radios, en las que hoy parece que ya no tienes cabida sencillamente por tu edad", alegando, además, que la industria de la música ha cambiado a peor. "Se hacían buenísimas melodías, había arreglos increíbles y se ponía muchísimo cuidado en las letras. Jo, había canciones que eran auténticas cartas de amor. No como las letras que hoy escucha mi hija, que son pornográficas", ha sentenciado.

El himno que trajo cola

Ha pasado más de un año desde que Marta Sánchez decidió ponerle letra al himno de España y cantarlo en uno de sus conciertos. Para muchos, esto fue un posicionamiento político que le ha traído consecuencias negativas a la artista. Según ella misma ha revelado en la ya mencionada entrevista, su agenda se ha visto reducida en los últimos meses: "A raíz de eso, me han quitado de las fiestas de tres ciudades en las que gobierna la izquierda". Aún así, Marta Sánchez no se arrepiente y se mantiene firme en la idea de seguir cantándolo: "Es el acto de generosidad más inmenso que he hecho en mi carrera".