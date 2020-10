Lester se va con Patri de 'La isla de las tentaciones' tras verse abandonado por Marta

*En elaboración

El domingo 18 de octubre, Telecinco emitió la final de 'La isla de las tentaciones', en la que los participantes vivieron su último día con sus solteros predilectos antes de reencontrarse con sus respectivas parejas. Ese fue el caso de Marta Peñate y Lester Duque, quienes vivieron un tenso reencuentro en la hoguera final después de que la primera se acostara por última vez con Dani, mientras que el segundo prefirió dormir solo tras pasar un día con Patri. Una reunión que concluyó con su relación de once años rota por completo, tras lo cual Lester optó por abandonar el reality junto a su tentadora.

Marta y Lester discuten en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones'

"Voy con una actitud buena, de poder entenderla y de que ella me entienda a mí", aseguró Lester, antes del encuentro. "Ha sido una aventura que empezó fuerte y va a acabar fuerte", declaró por su parte Marta, tras lo cual recordó el primer día en el reality, cuando su pareja se decantó por elegir a Elisa tras el enfrentamiento que había tenido con ella, lo que calificó de "una falta de respeto" por parte de Duque. "Espero que no se excuse en mis acciones para justificar las suyas", deseó Peñate, en cuyo reencuentro con Lester ni siquiera se besaron por cortesía, aunque sí le preguntó a su pareja "cómo se encontraba". "No tan bien como tú", replicó Duque, desatando la disputa entre ambos. "¿Tú qué sabes cómo estoy yo? ¿Estás en mi mente, en mi corazón? Bueno, en mi corazón hace tiempo que no estás", lanzó Peñate.

"Empieza a hablarme como una persona adulta. No soy el niñato con el que te has metido debajo de las sábanas", le reprochó Lester, en medio de la disputa. "Tú no hacías que me quisiera", recriminó Peñate, mientras que su pareja le echó en cara que "yo no hubiese tenido los cojones de hacerme el daño que me has hecho tú". En medio de la tensión, Sandra Barneda les recomendó "dejar un poco la rabia y hablar de cómo os sentís", momento en el que Peñate rompió a llorar y le recordó a Lester que "sabes que todo estaba mal". "Esto nos ha ayudado a darnos cuenta de lo que teníamos en casa", resumió su pareja entonces, tras lo cual Marta afirmó que "te he sido superfiel en los once años, algo que tú no puedes decir". "Yo también, ¿por qué no confías en mí?", le echó en cara Duque, quien añadió que "la cagaste".

"Es lo mejor que nos podía pasar"

Lester y Marta, enfrentados durante su hoguera final en 'La isla de las tentaciones'

La pareja tuvo ocasión de ver las imágenes en las que ambos se acostaban con uno de los solteros, Patri en el caso de Lester y Dani, en el de Marta. "Eso lo hiciste tú antes que yo", señaló Duque, quien recordó el momento en el que descubrió la infidelidad. "Cuando me mataste ahí, pude conocer a una persona que me encanta. Me acosté con ella porque me gustaba de verdad", defendió Lester, mientras que Peñate aseguró que "yo fui real, no me contuve en ningún momento, no como tú". Barneda intervino entonces para saber si Marta se replanteó en algún momento "salvar la relación", lo que recibió un "no" por respuesta. "Para querer así, que no me quieran", añadió Peñate, tras lo cual Duque le reprochó que "eres una ridícula, que sepas que me perdiste". "Al principio me aportaste alegría, confianza. Como tú eres como amigo. No dudo que seas maravilloso, pero como novio has sido un desastre", declaró Marta, antes de abrazar a Lester, entre lágrimas.

"La culpa es mía por no haberte dejado antes, por no haber tenido valentía", aseguró entonces Peñate, tras pedirle a su pareja que "si nunca has llorado, no llores ahora". "Si estaba todo tan mal, porque no me dejaste en las putas palmas antes de venir aquí a hacer eso", estalló Lester, mientras que Marta concluyó en que "esto es lo mejor que nos ha podido pasar". Tras el enfrentamiento, la participante apostó por abandonar el programa sola, dado que "me tengo que conocer más, tengo que ser más libre". "Ahora no puedo sacar un clavo con otro. La vida así no me va a ir bien. Necesito curarme el alma", declaró Marta, tras lo cual le indicó a Lester que "si quieres irte con Patri, hazlo, te voy a entender". "Te quiero a pesar de todo", confesó él, ante lo que su entonces exnovia señaló que "no hace falta que me quieras tanto, sino que lo hagas mejor". "Me merezco sola un tiempo. Cuando me quiera a mí misma, voy a poder querer a alguien como nunca he querido", concluyó Marta.