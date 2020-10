Patry y Alessandro concluyen juntos su paso por 'La isla de las tentaciones': "El amor verdadero triunfa"

La noche del domingo 18 de octubre, Telecinco emitió la recta final de 'La isla de las tentaciones', en la que los participantes pasaban unas últimas veinticuatro horas con sus solteros predilectos, antes de reunirse con sus respectivas parejas en la hoguera final. Fue entonces cuando Patry Guimeras y Alessandro Livi, la pareja que llegó en último lugar a la isla tras la marcha de Inma Campano y Ángel de los Santos, y que concluyó su paso por el reality, juntos.

Patry y Alessandro, felices en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones'

"Estoy nerviosa por hablar con Aless", confesaba Patry, antes del reencuentro, en el que esperaba que hablar "de ciertas cosas que no me han gustado", mientras que su pareja apostaba por "salir de aquí de la mano de ella". "Ha sido un reto difícil", reconoció Guimeras, ya en la hoguera, antes de recibir a Livi con un beso y un efusivo abrazo por parte de ambos. "Voy a darte todas las explicaciones que necesites y, si tienes algún problema, lo solucionaremos aquí", prometió Alessandro, quien confesó que la experiencia en el reality le había ayudado a "darme cuenta de que la quiero todavía más".

"He venido a ponerme a prueba, aun sabiendo que podría haber cosas que me molestaran", defendió Livi, quien pudo ver imágenes de él con las solteras en los primeros días, antes de presenciar el enfado de su novia en su primera hoguera a raíz de su comportamiento. "Vi cosas de ti que mi cabeza no entendía", confesó Patry, quien añadió que "te adoro a morir y no voy a dejar de decirte las cosas que siento". Fue entonces cuando presenciaron la complicidad de Livi con algunas de las tentadoras, además del hecho de que Alessandro aseguraba que "no sé qué va a pasar de aquí a tres días". "No me refería a que pudiera cambiar algo de nuestra relación", aclaró Alessandro, tras lo cual Patry reconoció sobre su enfado en la primera hoguera que "me avergüenza, pero fue un momento muy duro para mí".

Más reforzados

En un momento de la hoguera, Sandra Barneda quiso saber si Alessandro se arrepentía de la cercanía que había mantenido con las tentadoras, ante lo que el aludido aseguró que "no". "Sería fácil decir que sí al ver que lo ha pasado mal. Vine a poner en juego a nuestra pareja y es lo que he hecho", defendió Alessandro, que no dudó en responder que abandonaría el programa junto a su pareja, algo con lo que ella estuvo de acuerdo. "Es el hombre de mi vida", confesó Guimeras, antes de abrazar a Livi, quien susurró que "en ningún momento quise hacerte daño, lo sabes". "Vinisteis sabiendo que estabais enamorados, pero quisisteis reforzaros. Espero que sea así", deseó la presentadora. "Pesa mucho, pero el amor verdadero triunfa", manifestó Patry, tras lo cual Alessandro la sorprendió afirmando que "ha llegado el momento" de dar el paso de vivir juntos, algo que ella hacía tiempo que le había propuesto.