La emotiva despedida de Melyssa en 'La isla de las tentaciones': "Me quité un peso de encima"

La noche del domingo 18 de octubre, 'La isla de las tentaciones' emitió su octava entrega, en la que se desveló que Tom Brusse decidía poner fin a su experiencia en el reality, tras su ruptura con Melyssa Pinto en la hoguera de confrontación. Un momento tras el cual, la participante regresó a su villa para despedirse de todos los compañeros con los que había compartido la experiencia, en lo que fue una emotiva despedida cargada de cariño hacia Pinto.

Melyssa se despide de sus compañeros de 'La isla de las tentaciones'

A su llegada a la villa, tanto los tentadores como sus compañeras acudieron a su encuentro para abarazarla y preguntarle cómo se encontraba. "Estoy soltera", anunció Pinto, de forma escueta, antes de desvelar que Tom "se ha acostado" con Sandra. Una noticia ante la que todos los presentes se mostraron muy impactados, y tras la cual Melyssa recordó que Brusse "me ha dicho que me quiere, pero que tiene sentimientos por ella".

"No sabes cómo lo he dejado. He sido tan fuerte...", confesó Melyssa, aliviada, recibiendo las felicitaciones entusiasmadas de todos los presentes. "Espero querer de una forma pura, que creo que es lo que me merezco y lo que se merece todo el mundo", deseó la participante, después de defender que "el hombre de mi vida no me hace lo que Tom me ha hecho". "Sin vosotros, esta experiencia no habría sido lo mismo. Os quiero", anunció Pinto, emocionada, antes de recibir un abrazo de todos los habitantes de su villa. "Siempre que piense en 'La isla', recordaré que he conseguido quererme y que me quité un peso de encima", concluyó Melyssa, antes de despedirse entre lágrimas de sus compañeros.

Sandra, decepcionada con Tom

En el otro lado de la moneda, Tom decidía abandonar el reality solo, a pesar de la estrecha relación que había mantenido con Sandra Pica, quien no pudo ocultar su decepción y acabó abandonando el reality antes que el resto de sus compañeras. "No quiero seguir aquí. Es algo que tengo claro desde que sabía que él podía irse. No quiero estar en la casa preocupando a nadie", reconocía Sandra, tras reunirse con Sandra Barneda. "Quedarme aquí va a ser psicológicamente muy duro", confesaba la tentadora, después de asegurar que "yo solita me he metido en esto, yo solita me he dejado llevar". "No me arrepiento de haber sido yo. Necesito saber si para él ha sido sincero", concluyó Sandra.