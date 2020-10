Tom opta por abandonar solo 'La isla de las tentaciones' para decepción de Sandra: "Me ha utilizado"

La noche del domingo 18 de octubre, Telecinco emitió una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que el reality por fin desvelaba lo que había ocurrido con Tom Brusse después de que Melyssa Pinto abandonara la hoguera de confrontación tras romper la relación. Fue entonces cuando Sandra Barneda le planteó a Tom la cuestión de abandonar la isla solo, acompañado o seguir adelante con la experiencia, ante lo que Brusse se decantó por la primera opción. Una decisión que no gustó nada a Sandra Pica, cuando él regresó a la villa para anunciarlo y despedirse.

Tom anuncia su decisión ante la decepción evidente de Sandra en 'La isla de las tentaciones'

"Voy a irme solo, porque necesito pensar y ver lo que quiero realmente, lo que mi corazón siente. Y necesito tiempo para eso", explicó Tom, ante lo que Barneda le dio las gracias "por tu honestidad y por haberte dejado llevar hasta el final". "Me da pena dejar atrás mi relación, pero necesito volver a ser feliz, disfrutar de la vida", confesó el participante ante las cámaras del programa. Tras despedirse de la presentadora, Tom regresó a su villa, donde comunicó su decisión a sus compañeros y a las tentadoras, entre ellas Sandra, quien se mostró especialmente afectada al conocer su marcha en solitario, dado que le había prometido abandonar el reality junto a ella.

"Ha sido muy difícil, no hemos podido arreglar las cosas. Me voy también. Me voy solo. Necesito aclarar mi cabeza", confesaba Brusse, provocando que la tentadora se alejara de él, mientras recibía el apoyo de algunas de sus compañeras. "Estoy en un estado de rabia y shock, que no soy coherente", confesaba la soltera, entre lágrimas, antes de confesar ante las cámaras que Tom "me daba seguridad". "La que queda como una retrasada, soy yo. Lo único que sé es que me ha utilizado", declaraba Sandra, enfadada, apuntando a la decepción y la traición que sentía al conocer la decisión de Tom.

"Melyssa se ha salido con la suya"

"Si tan fuerte ha sido, no te habrías acostado conmigo. El que me metió en su cama fue él", defendió Sandra, al hablar de la relación de Brusse y Pinto. "Melyssa se ha salido con la suya, con lo tontita que parecía la niña", declaró la soltera, quien confesó ante las cámaras estar "muy dolida". "Me abro al cien por cine, siendo yo, y mira", protestó la tentadora, quien admitió al despedirse de Tom que "no me esperaba esto para nada". "En tan poco tiempo jamás he sentido esto. Necesito salir de aquí, todo me va a recordar a él", confesaba la soltera, que finalmente optó por abandonar el programa tras reunirse con Sandra Barneda. "Cuando él se fue no podía ni mirarle a la cara. Hasta que no lo tenga delante y hable con él, no voy a estar tranquila", reconoció la soltera entonces, antes de señalar que "no quiero seguir aquí. Es algo que tengo claro desde que sabía que él podía irse". "No me arrepiento de haber sido yo", admitía la tentadora, después de asegurar que "quedarme aquí va a ser psicológicamente muy duro".