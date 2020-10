Mayka abandona 'La isla de las tentaciones' con Óscar tras romper con Pablo: "No me falles"

La noche del domingo 18 de octubre, 'La isla de las tentaciones' emitió su octava entrega en Telecinco, en la que los participantes vivieron sus últimas citas con sus solteros preferidos, a lo largo de un día entero, antes de reunirse con sus respectivas parejas. Los primeros en reencontrarse fueron Mayka Rivera y Pablo Moya, después de que ella optara por pasar el último día con Óscar Ruiz, mientras que Moya decidió pasar las veinticuatro horas a solas, sin conceder cita alguna.

Mayka y Pablo discuten en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones'

"No sé qué esperar de ella", confesaba Pablo, antes de su encuentro con Mayka. "Tengo una conversación pendiente con él. Tengo que aclarar muchas dudas", reconocía por su parte Rivera, temerosa de la actitud de su pareja, dado que "no sé si va a ir en plan conciliador o a muerte conmigo". El reencuentro comenzó, de hecho, con Pablo lanzando a Rosito, el osito de su pareja, a la hoguera del programa, ante la sorpresa de Mayka. "Eso me vale porque son tus mentiras", aclaró el participante, quien definió el peluche como una representación de "nuestra relación, el amor. Como que estábamos conectados", razón por la que decidió quemarlo.

Fue entonces cuando ambos iniciaron un cruce de acusaciones, en el que Moya le echó en cara a Rivera que se compartiera su cama con "el primer payaso que te ha regalado los oídos", mientras que ella le recriminó que "no me has tratado bien en tu puta vida". "Infiel, que eres una infiel. Viniste aquí vendiéndome la moto", reprochó Pablo, después de que Mayka declarase que "me has decepcionado como persona". "He hecho lo que me ha nacido. Tú me has hecho daño a mí, yo al oso", aclaró Moya, cuando su pareja le pidió explicaciones sobre por qué había echado el peluche al fuego, algo por lo que lo tachó de "maleducado" antes de señalar que "no tiene vergüenza". "Yo he sido real, no me ha importado lo que pensaras tú", aseguró Rivera, a la hora de defender su comportamiento con Óscar, momento en el que recordó que, al principio de la experiencia "no quería que se acercara nadie. Pasé los primeros días deprimida, cada día viendo imágenes que no me gustaban".

"No vengas echando nada en cara"

Mayka y Óscar, reunidos en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones'

"¿Qué diferencia hay entre tú dejándote llevar y él dejándose llevar?", cuestionó Barneda en medio de la disputa, en la que Mayka se empeñaba en recriminar a su pareja que se dejara llevar con las tentadoras, algo que ella aseguraba haber hecho con Óscar. "La cabeza no manda, lo hace el corazón. No podía hacer otra cosa", confesó Mayka, después de asegurar que el tentador "me ha valorado, me ha transmitido confianza". "Cuidado con a quién das tu corazón", le advirtió entonces Moya, quien reconoció que "no quería venir a meterte caña, pero es lo que me sale", tras ver cómo su pareja le metía mano a Óscar bajo las sábanas. "De verdad que te deseo toda la suerte del mundo, porque con ese tío la vas a necesitar", vaticinó el participante, antes de afirmar que "si te has dejado llevar, no vengas echando nada en cara" y definir la situación con la palabra "decepción".

Al concluir la hoguera, Pablo optó por abandonar el reality solo, dado que "yo aquí, poco tengo que hacer". "Me voy con las cosas hechas, con la cabeza bien alta y superorgulloso", aseguró el participante, que concluyó su paso por el programa asegurando que se iba "feliz porque he desenmascarado a la persona con la que he pasado tres años". "Cuando se ha marchado me ha dado una pena increíble. Me habría gustado darle un abrazo. Lo he perdido para siempre", reconocía por su parte Rivera, antes de comunicar su decisión de irse de la isla junto a Óscar, por lo que el soltero acudió a su encuentro. "Necesito conocerlo fuera. Si me equivoco, me equivoco sola", anunció Mayka, quien afirmó que "voy a arriesgarme". "Me ha despertado sentimientos que creía que estaban muertos. Si seguimos así, voy a acabar enamorándome", apostó por su parte Ruiz, ante lo que Rivera le pidió que "no me falles", momento en el que ambos se besaron.