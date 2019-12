Martin Scorsese niega que 'El irlandés' pueda consumirse como si fuera una serie

'El irlandés' es el último trabajo de Martin Scorsese, esta vez de mano de Netflix, plataforma en la que se estrenó poco después de los cines convencionales. Una historia de mafia con rostros archiconocidos como Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino, de más de tres horas de duración. Dado su metraje y la plataforma que la alberga, la pregunta es: ¿Puede funcionar como una serie?

En conversaciones con Entertainment Weekly, Scorsese ha negado que 'El irlandés' pudiese verse como una ficción seriada. "De ninguna manera", reconoce. Ni se lo había planteado porque "el objetivo de la película es la acumulación de detalles", especialmente en la recta final de la obra, apunta. Por ello, para captar ese "efecto acumulativo" que se produce lo ideal es verla con el menor número de pausas posibles.

Sin embargo, pese a la rotundidad de Scorsese, otros usuarios piensan distinto. Por ello el periodista sueco Alexander Dunefors ha desarrollado una guía para convertir "El irlandés" en una miniserie de cuatro capítulos. El periodista, que ha compartido su guía en Twitter, la ha creado para "todos aquellos que piensan que "El irlandés" es demasiado larga para una sola noche".

I created a viewing guide for everyone who thinks THE IRISHMAN is too damn long for one night. You're welcome! #scorsese #netflix #theirishman pic.twitter.com/sH06AxJ7he