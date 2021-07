La noche del jueves 29 de julio, Antena 3 emitió la final de la segunda edición de 'Mask Singer: adivina quién canta', en la que Monstruita, Huevo, Erizo y Plátano actuaron para ganarse la máscara dorada y convertirse en sucesores de Paz Vega como ganador de la edición. Cada uno de ellos actuó de forma individual antes de someterse a la votación de los presentes, cuya decisión dejó a Huevo como tercera finalista de la edición, para después desvelar quién se ocultaba bajo la máscara: María Pombo.

María Pombo se descubre bajo la máscara de Huevo en 'Mask Singer 2'

La concursante consiguió que los cuatro investigadores coincidieran en sus apuestas después de que Huevo quedase eliminada en el Primer Asalto de la noche. Un enfrentamiento en el que compitió con Plátano y Erizo por pasar a la siguiente fase, después de que Monstruita obtuviera el cuarto puesto y descubriera que se trataba de Anne Igartiburu, y tras el cual los investigadores se mantuvieron en su firma apuesta de que se trataba de la exdeportista Almudena Cid.

"Los tres podéis estar muy orgullosos de vuestro paso por el programa, no solo por cómo habéis actuado, sino también por cómo habéis jugado con el público", manifestó Javier Ambrossi, antes de que se descubriera que Huevo quedaba en el tercer puesto de la clasificación final. "La primera vez que salí al escenario, estaba muerta de miedo. Todos trataban de adivinar quién era Huevo y lo que no sabían era que yo me estaba descubriendo a mí misma", confesaba la concursante, antes de desvelar su identidad, en un vídeo recopilatorio. "Ha hecho que salga de mi zona de confort y que haga cosas que nunca habría imaginado, por lo que no lo cambiaría por nada del mundo", declaraba Pombo, antes de concluir manifestando que "ya sé que nada podrá con Huevo ni conmigo".

¡María Pombo se escondía tras la máscara de Huevo! ????



¡La influencer y empresaria ha logrado despistar a los investigadores con su voz en cada una de sus actuaciones en #MaskSinger! ¿La habíais descubierto? ????????



Directo ?? https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSingerFinal pic.twitter.com/mJLjnh8YIF — Mask Singer (@MaskSingerA3) July 29, 2021

"Me ha dado mucha pena"

Finalmente, la influencer se destapó frente a los investigadores, algunos de los cuales la habían mencionado a lo largo de sus múltiples elucubraciones. "Van a alucinar, porque yo canto fatal y esto es gracias al equipo", reconoció la concursante, sobre sus muchos seguidores en redes sociales, momento en el que Ambrossi señaló que "nos has enamorado a todos desde el minuto uno". "Me has parecido maravillosa desde el principio", añadió Paz Vega, mientras que la propia Pombo admitió que "para mí esto ha sido un sueño cumplido". "Me ha dado mucha pena, porque he llegado tan lejos...", reconoció la influencer, sobre su eliminación, después de confesar que incluso había roto a llorar, tras lo cual confesó que "me lo he pasado muy bien"