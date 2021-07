El miércoles 7 de julio, 'Mask Singer: adivina quién canta' alcanzó su séptima gala en Antena 3, en la que Huevo, Plátano, Erizo, Dragona, Cocodrilo y Monstruita competían por permanecer en el concurso en la ya iniciada recta final. Una cita en la que el programa contó con la visita de Pepe Reina, primer invitado que participó con la máscara de Pingüino, tras lo cual Dragona se convirtió en la décima concursante eliminada, por lo que tuvo que desvelar su identidad: la empresaria María Zurita, prima del Rey Felipe VI.

La noche comenzó con un enfrentamiento entre Monstruita, Erizo y Huevo, que dejó en la cuerda floja a la primera concursante. Ya en el segundo duelo, Dragona perdió frente a Plátano y Cocodrilo, por lo que tuvo que hacer frente al duelo final de la noche contra Monstruita. Sin embargo, la audiencia se decantó por que Dragona se descubriera ante el público, momento en el que los investigadores lanzaron sus últimas apuestas de la noche, que se mantuvieron con respecto a los primeros nombres que barajaban cada uno de ellos después de la primera actuación de Dragona.

En el caso de Javier Calvo, el madrileño se decantó por dejar el nombre de Carolina de Mónaco sobre la mesa, mientras que Javier Ambrossi apostó por que podría tratarse de Adriana Ugarte. Paz Vega, por su parte, se decantó por que Dragona ocultaba a Helen Lindes, mientras que José Mota cerró las apuestas con Rozalén. Cuatro nombres que, a excepción de Calvo, se alejaban bastante de Zurita, por lo que el descubrimiento dejó a los investigadores completamente desconcertados al descubrir a la prima del actual monarca de España. "Qué locura. Esto me ha parecido fascinante, estoy feliz", reconocía la concursante, tras lo cual admitió que "jamás se me habría ocurrido hacer nada parecido".

"No ha sido fácil"

"Iba pasando e iba pasando y yo pensando: 'si a mí me echaron del coro de pequeña'", comentó Zurita, con humor, perpleja ante las apuestas que se habían lanzado sobre ella, en especial Rozalén. Entre las pistas, el programa aclaró que "su verdadero nombre es María Sofía Emilia Carmen Zurita de Borbón", al igual que ella misma explicó que "he hecho muchos años maquetas de marcos" y que era traductora, de ahí su relación con "El Quijote". Además, se explicó que "sus padres son los Duques de Soria, de ahí los torreznos de Dragona". "No creas que ha sido fácil", confesó Zurita, al hablar de cómo ocultó su participación, momento en el que desveló que "en casa solo lo sabía mi padre y la gente se extrañaba que me fuera en chándal a una reunión", excusa que había dado en sus ausencias.