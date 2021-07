El miércoles 21 de julio, Antena 3 emitió la semifinal de la segunda edición de 'Mask Singer: adivina quién canta', en la que Huevo, Monstruita, Cocodrilo, Erizo y Plátano peleaban para mantenerse en el formato. Además, el programa contó con la presencia del segundo invitado de la edición, Ainhoa Arteta, quien se descubrió bajo la máscara de Paella, antes de que Cocodrilo quedara fuera del concurso y se viera obligado a desvelar quién se ocultaba bajo ella: Bertín Osborne.

La gala arrancó con un enfrentamiento entre Erizo, Monstruita y Cocodrilo, que dejó en la cuerda floja al tercero de ellos. Tras el duelo entre Plátano y Huevo, el primero se quedó a un paso de la expulsión y tuvo que defender su permanencia frente a Cocodrilo, quien finalmente fue el escogido por el público presente en plató para desvelar su identidad. Antes de que eso sucediera, los investigadores lanzaron sus últimas apuestas, que se mantuvieron con respecto a la primera actuación de la noche del concursante oculto bajo Cocodrilo, al ritmo de "You shook me all night long" del grupo AC/DC.

Javier Calvo mantuvo su apuesta sobre la posibilidad de que la máscara ocultara al artista Miguel Ríos, mientras que Javier Ambrossi se decantó, de forma muy acertada, por el propio Bertín Osborne, razón por la que su acierto supuso una gran alegría para el madrileño. Por su parte, Paz Vega siguió en la línea de que pudiera tratarse de un cantante, por lo que nombró a Loquillo, tras lo cual José Mota cerró las elucubraciones con un nombre muy diferente: el del extenista Carlos Moyá. "Ambrossi lo ha clavado", comentó Osborne, tras descubrirse ante los presentes, momento en el que el aludido admitió que su intuición lo había guiado a él por "tu forma de coger el micro".

Unas relaciones de altura

"Os he cantado en siete registros distintos", reconoció el concursante, que recibió por ello las alabanzas de los investigadores. "Es el descubrimiento más sorprendente, aunque por dentro lo sabía", admitió Ambrossi, quien había albergado dudas en ciertos momentos, por la voz de la que Osborne había hecho gala en la edición. El artista explicó algunas de sus pistas, entre ellas, el hecho de que fue invitado por George Bush a cenar a la Casa Blanca, mientras vivía en Estados Unidos, al igual que se aclaró que "conserva a muy buenos amigos de su época americana, como por ejemplo, Michael Jordan" e incluso confesó que Shania Twain había estado varias veces en su casa porque "es una loca de los caballos" y "nos tenemos mucho cariño".