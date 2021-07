El miércoles 21 de julio, Antena 3 emitió la semifinal de la segunda edición de 'Mask Singer: adivina quién canta', a cargo de Arturo Valls, en la que Huevo, Monstruita, Cocodrilo, Erizo y Plátano se disputaban su pase a la final, de la que uno de ellos quedaría fuera. Una cita en la que, además, el programa contó con la presencia del segundo invitado de la edición tras la breve participación de Pepe Reina, Ainhoa Arteta, quien se descubrió bajo la máscara de Paella.

Ainhoa Arteta se descubre como invitada en la semifinal de 'Mask Singer 2'

En medio de los enfrentamientos de la noche, tras el duelo entre Erizo, Monstruita o Cocodrilo, la invitada de la semifinal se subió al escenario bajo la piel de Paella, con el fin de interpretar el tema "Dear Future Husband", de Megan Trainor. Una actuación con la que dejó maravillados a todos los presentes, investigadores incluidos, que elogiaron tanto su voz como su pronunciación en inglés, y que estaba muy lejos de las composiciones a las que Arteta tiene acostumbrados al público, en las que ha lucido la potencia y belleza de su inconfundible voz.

Al concluir la actuación, los cuatro investigadores lanzaron sus apuestas: Javier Calvo llegó a la conclusión de podía ser la cantante Marta Sánchez; Javier Ambrossi apostó por que Paella ocultaba a la deportista Arantxa Sánchez Vicario; Paz Vega se decantó por Penélope Cruz; mientras que José Mota cerró la ronda de elucubraciones nombrando a Rosario Flores. Apuestas muy diversas, algunas de ellas muy alejadas de la realidad, que dejó a cuadros a los investigadores. "Nos has engañado a todos", reconoció Mota.

"Ha sido toda una experiencia"

Como es habitual, Valls quiso conocer cómo había acabado formando parte del concurso de Antena 3, momento en el que Arteta declaró que "ante todo, soy artista y creo que este programa tiene muchísimo que ver con artistas y con el arte". "Además, a mí me fascina un escenario", añadió la soprano, que explicó que la pista que hacía referencia a la peluquería, se debía a que "yo nací en una peluquería, mi madre era peluquera". "Mi abuelo fue el primer peluquero de mujeres en Gipúzcoa", añadió Arteta, con orgullo, quien se había implicado tanto en ese mundo que incluso estudió "seis años con Llongueras".

"No es cómoda, pero si te contara la de horas que me meto en un disfraz, por ejemplo, de Isabel de Valois, cantando lo más grande, que es el 'Don Carlos'...", manifestó Arteta, al hablar de su curiosa máscara, tras lo cual señaló lo complicado que había sido guardar el secreto ante sus hijos, mientras contaba con el apoyo de su marido. "Os agradezco enormemente que me hayáis invitado. Ha sido toda una experiencia", elogió la artista, antes de despedirse del programa tras recibir las alabanzas de los investigadores.